Lady Gaga y JLo agitan con sus fotos las redes sociales

Por Carlos Cámara Gutiérrez

MÉRIDA.- Después de la participación de Lady Gaga y Jennifer López en la ceremonia de investidura presidencial de Joe Biden, las redes sociales se agitaron.

En esta ocasión no son los millones de seguidores de las artistas las que reaccionaron a la emotiva participación de ambas.

Agradecidas

Lady Gaga y JLo presumieron, con fotos, vídeos y comentarios, sus respectivas intervenciones en el histórico evento, donde se rompieron protocolos e incluso, por primera ocasión, se escucharon palabras en español a cargo de la cantante puertoriqueña.

En la toma de protesta del presidente número 46 de Estados Unidos, no sólo la moda estuvo presente en el acto político, también la poesía, a cargo de la joven Amanda Gorman, pero sobre todo el entusiasmo de Lady Gaga y JLo.

#NUEVO | Lady Gaga con JLo en la ceremonia de #InaugurationDay hoy. pic.twitter.com/HTphCtQvWJ — 𝗢𝗛𝗛 𝗠𝗬 𝗚𝗔𝗚𝗔 ❤️ (@OHHMYGAGAcom) January 20, 2021

Himno nacional

La primera en aparecer en escena, con el majestuoso edificio del Capitolio de la capital estadounidense como marco, fue Lady Gaga, quien como informó yucatan.com.mx, entonó el himno de su país.

La interpretación conmovió a más de uno de los invitados especiales y quizás a miles que siguieron la transmisión de la ceremonia por medio de la televisión, internet o las redes sociales.

Ahhh I love you so much and I am so proud of everything you have achieved, it is not the anthem of my country but your presentation made me cry... pic.twitter.com/SPBokVbRpV — born this way.🖤☁️ (@stupid_love911) January 20, 2021

Buscar la paz

Lady Gaga publicó en su cuenta de Twitter un detalle del vestido que usó para la ocasión, el de la parte superior, donde destacó una paloma en color oro.

"Una paloma que lleva una rama de olivo. Que todos hagamos las paces entre nosotros", escribió el inglés la cantante de pop.

Jennifer López tampoco pecó de tímida, la cantante latina, después de ofrecer los temas "This Land is Your Land" y "America The Beautiful", se dio tiempo para subir imágenes del evento.

Let's get loud... for our next president and vice president of the United States! 🕺



Thank you @JLo for coming and being a part of this historic moment! #InaugurationDay pic.twitter.com/nNNtqk7pRC — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

Hace historia

JLo hizo historia al rematar la segunda de las canciones que interpretó con las palabras en español: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos" .

Es la primera vez que se pronuncian palabras en ese idioma en la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos.

Posan para la cámara

Al final, Lady Gaga y sobre todo JLo difundieron imágenes en distintos momentos de la ceremonia, algunas tomadas, al parecer, de forma espontánea.

Quédate con quien te mire igual que lady gaga ve al escolta pic.twitter.com/EcPcnsdl7b — .Amilcar (@JoseGonzH) January 20, 2021

JLo lo hizo en el exterior del Capitolio, donde se aprecia la espectacular cúpula, en compañía de su pareja, el exbeisbolista Alex Rodríguez, y su manager, Benny Medina.

Joe Biden ya es el presidente de Estados Unidos, y las redes siguen vibrando con las imágenes de Lady Gaga y Jlo.