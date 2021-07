Lalo España denuncia amenazas tras vídeo contra AMLO

MÉXICO.- Lalo España, el comediante popular por su personaje en la serie “Vecinos”, aseguró que lo amenazaron tras el polémico vídeo en el que se le ve arremetiendo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el que lo llama: “inepto, imbécil y corrupto”.

Se tenía qué decir y se dijo. Y como dijo don Jesús Martínez “Palillo”: No vayan a decir que me atropellaron, porque yo sí sé cruzar las calles. pic.twitter.com/XGQDkaxhgf — Eduardo España (@laloespana) June 30, 2021

El 30 de junio, España dijo lo siguiente:

“Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo, y que inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer, de la cerrazón, del estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe.

“¡Híjole! No sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción que da vergüenza siguen aferrados a defender a un ser estúpido. En fin. Ojalá abramos los ojos y abramos el corazón y no sigamos dividiendo a este país, sino que verdaderamente cambien las cosas. No una transformación barata como las que nos prometieron, una ridiculez, una cosa estúpida, inepta y basura. Gracias”.

Amenazado por un usuario

Ahora, a través de sus rede sociales, el actor mexicano aseguró que un usuario identificado como "@pacoranje” lo amenazó. El internauta ya tiene la cuenta suspendida y el comediante también lo responsabilizó de lo que le pudiera pasar.

“Quiero denunciar ante la @mxpoliciaciber la amenaza directa del usuario de esta cuenta (@pacoranje) que obviamente no tiene pantalones para dar la cara”, escribió. “Si me pasa algo pido que se investigue”.

Posteriormente el post fue eliminado.