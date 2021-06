Lalo España explota contra AMLO: "Es inepto e imbécil” (vídeo)

MÉXICO.- Eduardo España, el actor de comedia popular por su personaje en la serie “Vecinos”, compartió en la madrugada un vídeo en el que aseguró que se arrepentía de votar por el presidente, sin mencionarlo directamente. A través de una serie de tuits, “Lalo” también arremetió contra algunos internautas que defendían a la actual administración, sobre todo en temas como los niños con cáncer.

Quien da vida al personaje de Germán Martínez mencionó que se encuentra sumamente arrepentido de haber votado por un “tipo imbécil”.

“¿Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo?”, agregó y también aprovechó para lanzarse contra los simpatizantes de López Obrador.

“A pesar de tantas corrupciones, de la falta de medicamentos para niños con cáncer, de la cerrazón del estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe”.

Sobre el caso de Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán que esperó al presidente afuera del Palacio Nacional, expresó:

Se tenía qué decir y se dijo. Y como dijo don Jesús Martínez “Palillo”: No vayan a decir que me atropellaron, porque yo sí sé cruzar las calles. pic.twitter.com/XGQDkaxhgf — Eduardo España (@laloespana) June 30, 2021

“De no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes en el país, de propiciar la violencia de dividir al país, de hacer tantas estupideces”.

Añadió que no sabía cómo hacerles entender “a los seres” que dejen de defender a un “ser estúpido” y calificó a la cuarta transformación como “una transformación barata que nos prometieron”.

En tuits, alguien le escribió: “No es que lo defienda pero porque nunca te quejaste de @EPN me caes bien y eres un gran actor pero dices puras bobadas”, comentario al que España respondió:

“Ya no arrobo al señor del palacio porque cada que lo hago casualmente me hackean en alguna red social o dispositivo, pero… Siento una profunda tristeza y me parece inexplicable que haya seres aferrados a defender a un gobierno inepto, corrupto e indefendible”.

Híjole, acabas de provocar una tragedia nacional por sacarme la lengua y dejar de ver un programa que ven millones de personas en Latinoamérica. Me gustaría saber tus argumentos de defensa, más allá de auto nombrarte “chairo”. Venga, te leemos. Muestra tu inteligencia. https://t.co/4STVSUaxL8 — Eduardo España (@laloespana) June 30, 2021

“La verdad, sí debe de ser lamentable, que empresas como televisa, ya no reciban los miles de millones de pesos que recibían de parte del gobierno de la República. Obvio eso afectó a todos. Ni modo”, le dijo otro usuario. Esta vez el actor le explicó: “Ojo, el presidente actual ama a televisa y antes la hacía mierda. Investiga antes de escribir con ignorancia. Muchas gracias. Pero de verdad investiga”.

Ojo, el presidente actual ama a televisa y antes la hacia mierda. Investiga antes de escribir con ignorancia. Muchas gracias. Pero de verdad investiga. https://t.co/QMucoC7wu1 — Eduardo España (@laloespana) June 30, 2021

Lalo España también fue cuestionado sobre los niños con cáncer: "Me parece bien tu actuación. No comparto tu opinión, deberías informarte para que no te dejes llevar por los medios que ahora si no tienen subsidio del gobierno, porque se usa para lo que se necesita", le escribieron.

Él contestó: "Llevo más de una década colaborando con @ANSeRiap No tienes idea de lo que se necesita para apoyar a las familias que tienen niños con cáncer y si lo logras ver la vanidad y cerrazón de este “presidente” ni hablar. Buena suerte en tu camino"

Papás de niños con cáncer bloquean Circuito Interior

Tras realizar un bloqueo en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), papás de niños con cáncer que exigen el abasto de medicamentos instalaron este miércoles un paro a la vialidad en Circuito Interior.

Los papás de niños con cáncer iniciaron esta tarde el bloqueo en esta vialidad, frente al AICM. "Manifestantes cierran la circulación en Circuito Interior a la altura del AICM con dirección al Norte", informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las polémicas declaraciones de López-Gatell

Pese a las críticas en su contra por las declaraciones en un programa de televisión, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, insistió en señalar que atrás del movimiento de padres de familia que reclaman medicamentos para sus hijos con cáncer hay una campaña golpista de grupos empresariales y políticos que buscan lucrar con el dolor humano y que sus declaraciones fueron distorsionadas por esos mismos grupos de interés.

Difícil encontrar palabras para describir a Hugo López Gatell, acusando a los niños con cancer (y a quienes han denunciado/visibilizado la falta de medicamentos), de un complot golpista.



Indecencia.

Mezquindad

Ruindad

Bajeza

Inhumanidad

Vergüenza



pic.twitter.com/yyieLoxS6R — Denise Dresser (@DeniseDresserG) June 28, 2021

Las expresiones de López-Gatell Ramírez provocaron que las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados exigieran al presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia del subsecretario por infundir intolerancia, falsas acusaciones y promover la violencia hacia los padres de los niños con cáncer, quienes ejercen su libre derecho a la manifestación.

Legisladores de Morena en la Comisión Permanente rechazaron reconvenir al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por sus declaraciones y argumentaron que es el momento menos pertinente para molestar a un extraordinario funcionario.

¿Qué dijo López-Gatell?

El pasado domingo durante una entrevista televisiva, López-Gatell Ramírez aseguró que el movimiento de padres de niños con cáncer podría derivar en un golpe de Estado.

El martes, el funcionario quiso aclarar: "Lo que denuncié y lo sostengo es que tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar, que quede muy claro, nuestra simpatía, nuestra solidaridad con padres y madres o cualquier familiar de niños con cáncer o para cualquier otra enfermedad nuestra absoluta simpatía, respeto y por ellos estamos trabajando incansablemente por conseguir los medicamentos, pero los grupos de interés a los que hice referencia están queriendo abusar de ese dolor, de esa vulnerabilidad para llevarlo a sus propias causas políticas y mezquinas", insistió.

Cáncer "lamentable y trágico"

Remarcó que el fenómeno de cáncer es en sí mismo lamentable, trágico y provoca dolor, pero además, si esta enfermedad la padece un niño, esto se multiplica, por lo que consideró legítimo que se manifiesten.

Piden su salida del gabinete

Las fracciones de oposición pidieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que solicite a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación en contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; del subsecretario López-Gatell Ramírez, y del titular del Instituto de la Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, por las graves irregularidades en los procedimientos de contratación y distribución de medicamentos en todo el país, mediante un documento que fue hecho público a través de las redes sociales por el diputado panista Jaime Ramírez Barba.

El PRD exigió la renuncia de López-Gatell Ramírez y se sumó a la indignación y al rechazo general que causaron sus insensibles expresiones contra niños enfermos de cáncer. Ante las expresiones del funcionario, los diputados del PRD demandan a López Obrador que garantice con urgencia el derecho a la salud establecido en la Constitución, y en las leyes generales de Salud; y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en tratados internacionales, y que ya no permita que López Gatell se entrometa.