Lalo Mora dice que no acosó a fan; "se iba a caer" (VÍDEO)

MÉXICO.- Lalo Mora, el cantante de regional mexicano, ha estado en el ojo del huracán. Hace un tiempo fue captado mientras presuntamente acosaba a una fan que le pidió una foto. Ahora reapareció y dio su versión, argumentando que las cosas, desde su óptica, no son como se difundieron.

De acuerdo con el artista, jamás intentó acosar a nadie, sino que “se iba a caer y se agarró”.

Lalo Mora fue captado de nuevo acosando sexualmente a una fan (Twitter@info7mty)

Lalo Mora explica qué pasó

En una entrevista con “Hoy Día”, Lalo Mora reapareció y enfrentó la reciente polémica. Según su testimonio, todo se debió a una equivocación.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella”, indicó.

Al ser cuestionado sobre su respuesta, Lalo Mora apeló a su edad.

“Pregúntale a él, él andaba conmigo. No estás viendo cómo ando. Si no puedo ni andar. Me da mucha pena, qué caray. A dios y a ella –a la mujer acosada–una disculpa”, añadió. “Aquí ando con mis piernas batallando, trabajo porque tengo necesidad, debo bastante, la enfermedad me costó mucha lana”, finalizó el cantante.

¿Tú qué opinas?