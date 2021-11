Lalo Mora nuevamente es captado tocando indebidamente a fan (vídeo)

MÉXICO.— Lalo Mora vuelve a generar polémica e indignación luego que circulará en redes sociales un nuevo vídeo de él teniendo un comportamiento lascivo e inapropiado con una fan a quien subió al escenario.

Lalo Mora vuelve a tocar indebidamentea una fan

El cantante de 74 años de edad ha vuelto a ser duramente criticado, pues su comportamiento sigue mucho dando de qué hablar, debido a que en esta nueva grabación, se le ve sentado en el escenario mientras una fan sube y baila en su regazo. Y aunque ella baila muy pegada a Lalo Mora, éste le toca los glúteos.

El vídeo viralizado en TikTok ha generado debate, pues algunos consideran que no debió subir al escenario y mucho menos bailarle de ese modo, aunque otros más destacan que si bien ella subió, él no tenía porque tocarla de ese modo.

Canción de Lalo Mora salvó la vida de "El Mijis"; acusa tortura

Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", reveló en entrevista radiofónica con Paola Rojas que tras ser secuestrado, el pasado 30 de octubre, fue golpeado, torturado y ridiculizado por sus captores por querer protestar a las afueras del recinto donde se presentaría el cantante Lalo Mora, a quien demandó por cargos de abuso sexual por manosear a varias de sus fans.

Por este medio se les informa que han pasado casi 12 horas desde que se supo por última vez de Pedro Carrizales “EL MIJIS”.



Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí.@RGC_Mx @RicardoMeb — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

A su vez, compartió que tuvo que cantar la canción "Dos Coronas" para salvar su vida, pues quienes lo "levantaron" en repetidas ocasiones le dijeron que "el viejón", en referencia al exvocalista de "Los Invasores de Nuevo León", "estaba bien parado". Asimismo, le dijeron que lo iban a disolver en ácido y que iban a encontrar a su familia.

"Yo le decía a los que me levantaron que yo no estaba en contra de sus canciones si no de sus acciones, y yo trataba de suplicarles por mi vida. Les decía, pues a mí me gusta cómo canta y me dijeron a ver hijo de tu pinche madre cántanos una canción o aquí mismo te vas a morir", relató Carrizales a Paola Rojas.

Ante ello, el exlegislador por San Luis Potosí dijo que pensó que iba a morir a manos de sus captores y él les canto la canción de "Dos Coronas".

Después de cantar la canción de Lalo Mora, los plagiarios liberaron a "El Mijis" y un conductor lo ayudó hasta que encontraron a elementos de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a salvo.

"El Mijis" asegura que Lalo Mora la pasaría mal "en el barrio"

No obstante, "el chavo banda" se dijo decepcionado de la forma en que los fans defiende los actos "del viejón" y recordó que a diferencia de los seguidores de Mora en redes sociales, en el barrio existen códigos como el honor y se castigan los actos incorrectos:

"En el barrio había códigos tan chidos como el honor. El que viola a una mujer y mata no tiene perdón [...]", dijo en referencia a su publicación que se hizo viral y en la que advertía a Mora que le tocaría descubrir lo que en el barrio le hacen a los abusadores sexuales.

Acá a los abusadores sexuales no les hacen un mole; les hacen chiquito, mamá y papá.



Mañana andaré en el Congreso cabildeando la iniciativa de “castración laboral”.



Sobres banda.✌🏽😎 — El MIJIS (@mijisoficial) October 26, 2021

"El Mijis" ya había sido amenazado por "gente" de Lalo Mora

Pedro César Carrizales también comentó a Paola Rojas que antes de su secuestro ya había recibido amenazas de muerte contra él y su familia, por lo que decidió trasladarlos a otro estado del país.

"El Mijis" señaló que el objetivo de quienes lo secuestraron era que no realizará la manifestación que tenía planeada llevar a cabo en el lugar donde se presentaría Lalo Mora, y añadió que sospecha que gente cercana al cantante es quien estuvo detrás de su secuestro, aunque dejará que investigue la Fiscalía.

"Me mandaron mensajes diciendo ya ves tú pin#%& demanda no la pasamos por los hue#$%&, déjate de mam#$%& o te va a cargar tu pin#$%&@"# y me mandaron la foto arriba del escenario con Lalo Mora".

Lalo Mora nos salió "Invasor" pero del cuerpo de las mujeres.



No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?



Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la “castración laboral”🥚✂️ https://t.co/gf0JCdfEd6 — El MIJIS (@mijisoficial) October 8, 2021

Por su parte, Paola Rojas comentó que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se pronunció y dijo que todo el asunto entre "El Mijis" y el cantante de regional mexicano se trataba de un show.

"Yo no quiero opinar ni bien ni mal de nadie. Hay gente a la que le gusta mucho el escándalo y esto es un show no una realidad" indicó el actual gobernador, de quien no hay alguna denuncia formal por la desaparición del exlegislador.

