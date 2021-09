Lambda García aprende de los niños

“La final de ‘Los Chiquillos de Hoy’ va a estar de impacto”, aseguró el conductor Lambda García.

La semifinal del “reality” que se transmite como parte del programa “Hoy”, fue ayer, y se vivieron muchas emociones, compartió Lambda, pero también fue de tristeza porque fueron eliminados cuatro niños.

“Estoy feliz de haber participado con niños tan talentosos”, dijo Lambda, quien fungió como padrino de un grupo de pequeños que cantan y bailan llamado “Chiquileléctricos”.

El “reality” comenzó hace dos meses, y se transmite dentro del programa “Hoy”. Del equipo de Lambda llegan dos a la final: Sergio, “un gran bailarín”, y Taisia, “de las mejores voces”.

La competencia se dará entre ocho niños.

Para el conductor, trabajar con niños ha sido “muy padre”, pero también complicado, porque considera que la energía de los niños es diferente a la de un adulto.

“Les compartí cosas que me han pasado, lo que me funciona, lo que he hecho, ellos no han vivido tanto como nosotros y no tienen la misma experiencia”.

Algo importante para el también actor es hacer conciencia en los niños que esto es como un juego. Otro punto que Lambda destacó es que los niños no tienen filtros y son sinceros.

Pero aunque son niños, García consideró que son muy profesionales y toman muy en serio la competencia, además de que no pierden la capacidad de asombro que como adulto vas perdiendo.

Es la primera vez que Lambda García trabaja con pequeños, y no se arrepiente, por el contrario, de presentarse nuevemente la oportunidad, no dudaría en aceptarla de nuevo.

El actor invitó a disfrutar a partir de las 9 de la mañana de la final de “Los Chiquillos de Hoy”.

“Vamos a tener los nervios de punta, les aseguro que lo van a disfrutar igual o más que nosotros”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA