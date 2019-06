Lamenta el creador de la zumba, la falta de apoyo

El reconocido coreógrafo Alberto “Beto” Gómez, creador del acondicionamiento físico zumba, lamentó que la corrupción y la ambición de los gobiernos obliguen a la gente a abandonar sus lugares de origen para explotar su talento en países que les permitan alcanzar sus sueños.





“La corrupción mata a los países latinoamericanos, así como la ambición de los gobiernos, por lo que la gente ha tenido que emigrar y dejar atrás sus raíces para salir adelante”, afirmó el artista colombiano.



“Es complicada la situación que enfrentamos y lo que nos queda es salir de nuestro país. Aunque es triste, muchas veces lo debemos hacer para superarnos y más cuando hay talento. Somos gente buena con muchos valores que tiene deseos de superarse, pero no nos dejan”, mencionó el bailarín, quien ha trabajado con figuras del espectáculo como Shakira.



El coreógrafo sudamericano se ha convertido en un ejemplo de superación, ya que el arte y el amor de su madre, Gloria, lo salvaron de caer en malos pasos.



“Beto”, como le dicen de cariño, recuerda que le tocó una época difícil en su natal Colombia, donde el narcotráfico y la extorsión estaban muy presentes a diario; sin embargo, siempre tuvo claro lo que no quería.



“Fueron épocas duras y la verdad es que la mayor parte del país estaba involucrado en la cuestión del narcotráfico. Pero también tengo que decir que mucha gente que me conocía me aconsejaba que me alejara de todo eso y la verdad, no me interesaba ese mundo”, comentó.



También recordó que muchos amigos lamentablemente murieron, pero él busco otras formas de salir adelante y fue cuando llegó el baile a su vida y supo que ahí estaba su futuro. “Además, mi madre siempre me apoyó, aunque me educó sola, supo sentar en mí valores que he seguido.



“Mi historia es un tanto optimista, me enseñaron que el trabajo es la base de la superación y eso me llevó hasta donde estoy ahora”, explicó “Beto”, quien ahora será reconocido con una serie sobre su vida.



Luego de dos años de preparación, la bioserie está lista para revelar los detalles más íntimos del llamado coreógrafo de estrellas, cuya carrera está marcada por la pasión y el trabajo constante.



La historia se situará en las décadas de los 80 y 90, en las que inició la carrera de Gómez en su natal Cali, Colombia, de donde tiempo después emigro a Estados Unidos.