MÉXICO.— La cantante Lana del Rey acaba de lanzar su sexto álbum de estudio “Norman Fucking Rockwell” y, en entrevista con “The Times”, ya reveló el nombre del séptimo: “White Hot Forever”.

De acuerdo con “The Times” este es el álbum “más sensual y soporífero” que Del Rey haya hecho, aún más que “Honeymoon”, el cual es uno de los favoritos de los fans.

La cantante no quiere descansar ni alejarse de los estudios, ya que reveló el nombre de su próximo material discográfico: “White Hot Forever” y de acuerdo con Del Rey, será lanzado aproximadamente en un año.

La intérprete de “Born To Die” también estrenó el videoclip de la canción “Doin´Time”, el cual es un cover de la canción original escrito por la banda “Sublime”.

Lana Del Rey ha estado bajo los reflectores en los últimos meses, ya sea por el estreno de los sencillos, por el lanzamiento de los videoclips oficiales o por su clara protesta en contra del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

NORMAN FUCKING ROCKWELL out August 30th

