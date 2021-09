Lana del Rey exige a Lorde que admita que ''Solar Power'' es un plagio

Lana del Rey tomaría acciones legales contra Lorde, pues asegura que “Solar Power”, está “demasiado inspirado” en dos temas de su autoría; según el diario The Sun citado por Yahoo Noticias.

De acuerdo con el medio, los fanáticos de Lana del Rey fueron los primeros en señalar que las canciones "Stoned At the Nail Salon" de Lorde, tenía una melodía muy similar a los temas "Wild At Heart" y "Hope is a Dangerous Thing For a Woman Like Me to Have".

Ni Lana del Rey ni Lorde quieren una demanda

Un integrante del círculo personal de Lana del Rey aseguró al medio que la cantautora se beneficia de un porcentaje de todo lo generado por la canción de la neozelandesa, ya que los abogados de ambas llegaron a un acuerdo preliminar para resolver la disputa. Sin embargo, ahora Lana exige a Lorde admitir que tomó recursos sonoros de sus canciones, a fin de evitar un conflicto legal.

"La verdad es que nadie de sus respectivos equipos desean que la justicia tenga que tomar parte. Pero es cierto que a nadie se le escapa el enorme parecido entre el tema de Lorde y las dos canciones de Lana, y esta última quiere reivindicar su papel creativo en todo esto", aseguró el informante.

Tras revelarse dicha información, los fanáticos de ambas intérpretes se desataron en una serie de comparaciones y peleas, aunque no existe una versión oficial por parte de las cantantes.