Lana del Rey presume su visita a México y alborota a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Lana del Rey le hizo el día a sus seguidores mexicanos ya que estuvo de paseo en el país el pasado fin de semana.

Los primeros indicios de la cantante en tierras aztecas comenzaron cuando subió una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde se le puede ver de viaje y atrapada en el tráfico.

Más tarde subió otra historia en donde se puede ver la Bandera de México, misma que también subió a su cuenta de Twitter junto a una selfie.

De acuerdo a algunos seguidores, la intérprete de temas como "Summertime Sadness", "Young and Beautiful" y "Born to Die" estuvo en un establecimiento de Ensenada, Baja California con motivo del cumpleaños de una de sus amigas.

Las reacciones de los seguidores de la también productora no tardaron en llegar y dejaron ver su emoción por la visita de la cantante estadounidense.

"Te ves tan latina", "Lana en Tijuana!! Estoy gritando", "Eso mamonaa!!! Lana María Carmen del Rey, patrona de México" y "Reina latina" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que cuenta con más de 29 mil reacciones.

Material discográfico

Sin embargo, también aprovecharon para pedir información relacionada a su nuevo material discográfico ya que Lana no ha comentado nada al respecto.

"Seguimos esperando por el nuevo álbum", "Entonces, ¿dónde está el álbum?", "Si quieres estar activa, al menos publica algo sobre Cocc" y "¡Danos COCC! ¡Necesitamos COCC!" son los mensajes de "reclamo" para Lana del Rey.

La originaria de Nueva York se encuentra preparando el lanzamiento de "Chemtrails over the Country Club", su séptimo álbum de estudio.

Hasta el momento sólo se sabe que será lanzado en el 2020, pero ya tiene confirmadas cuatro canciones que llevan por nombre "Tulsa Jesus Freak", "Let Me Love You Like a Woman", "White Dress/ Waitress" y el tema homónimo del disco.