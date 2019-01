Lanzan primer teaser de la secuela de “Los cazafantasmas”

México (Notimex).- El cineasta canadiense Jason Reitman, quien se dio a conocer con la película “Juno” (2007), dirigirá la secuela de “Los cazafantasmas” (Ghostbusters), que se estrenará en verano de 2020.

“Finalmente conseguí las llaves del coche. #GB20”, escribió el realizador en su cuenta de Twitter @JasonReitman, acompañado de la nota que dio a conocer Entertainment Weekely.

Seguido a ese tuit, hoy en la mañana, Reitman compartió en su cuenta el primer teaser de la secuela. “Todo el mundo puede relajarse, encontré el coche. # GB20“, publicó.

Everybody can relax, I found the car. #GB20 pic.twitter.com/WIxZRehbeY

