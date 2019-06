Lanzan tema póstumo y disco inédito de Jenni Rivera

Long Beach.- La familia de Jenni Rivera anunció el lanzamiento de un sencillo póstumo y un disco inédito.

El sencillo, del que no se reveló el título, saldrá a la venta el dos de julio, el día en el que Jenni Rivera celebraría medio siglo de vida.

“La familia y los sobrinos celebran la vida de Jenni, es también un regalo para los fanáticos”, reveló Lupillo Rivera, hermano de la cantante.



Juan Rivera, otro hermano de la artista, Juan Rivera, encontró los temas cuando buscaba material para una grabación.



“Los temas son inéditos, se lanzará tres o cuatro sencillos antes de dar a conocer todo el álbum”, explicó Juan Rivera.

Sobre el primer sencillo, Juan Rivera adelantó que en la canción se refleja “la esencia de Jenni Rivera”.

Los invitan a escuchar el tema

Un vídeo acompañará al lanzamiento de este primer sencillo que sale bajo el sello de Sony Music. Treinta seguidores de Jenni Rivera acudieron invitados al evento celebrado en Long Beach (California) para escuchar la canción por primera vez.





“Aparentemente estoy bien, pero estoy hecha pedazos”, es parte de la letra grabada en versión banda, pop y mariachi.

Rosa Saavedra, la madre de la artista, confesó a Efe que se “conmovió mucho” al escucharla. Jenni Rivera murió en un accidente aéreo en México el 9 de diciembre de 2012 en un suceso que conmocionó al país y fue noticia durante semanas.

Primicia para sus fans



En el acto de hoy, que sirvió para celebrar de forma anticipada el cumpleaños de la cantante, se exhibió uno de los dos vestidos completos que lograron recuperarse en donde cayó el jet en la que viajaba la cantante y otras seis personas.

“Está como lo encontramos, queremos conservar todo lo de Jenni como ella lo dejó, es la primera vez que el público ve este vestido” explicó Rosie Rivera, hermana de la artista.



Preparan una cinta biográfica

Esta semana se dio a conocer que la cantante será protagonista de una película biográfica que preparan las compañías audiovisuales Mucho Mas Media y De Line Pictures con el apoyo de sus familiares.

Kate Lanier, que firmó el guión de la cinta “What’s Love Got to Do with It” (1993) sobre la cantante Tina Turner, será la encargada de escribir la cinta.



Un documental sobre los últimos días de vida de Jenni Rivera podría salir a la luz a final de año, un proyecto que está bajo la dirección de Emilio Estefan.- EFE