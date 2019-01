Lanzarán álbum musical inspirado en “Roma” de Alfonso Cuarón

México (Notimex).- El álbum de música inspirada en la película “Roma” de Alfonso Cuarón y recién nominada en 10 categorías a los Premios Oscar, será lanzado el 8 de febrero próximo.

“Music inspired by the film Roma” contiene temas grabados exclusivamente para este proyecto de Beck, Billie Eilish, El-P, Quique Rangel, Jessie Reyez, Laura Marling, Patti Smith, Unkle, entre otros.

February 8th. Music Inspired by the film Roma. https://t.co/bceBRCRyNi via @billboard

Tras completar su trabajo en “Roma”, a Cuarón le surgió la idea de invitar a artistas musicales a crear cortes inspirados en su película, así que junto con su supervisora en la materia Lynn Fainchtein y la ayuda de su amigo Randall Poster llamaron a músicos a componer una pieza original o un “cover“, y les ofrecieron además de las canciones originales, todos los sonidos de la película.

Para la mayoría de los artistas, “Roma” inspiró nuevos temas originales, como es el caso de “When I was older”, de Billie Eilish. Este track al igual que los demás, incorpora varios sonidos incidentales del audio general de la película.

“Tarántula”, el primer sencillo que se desprende del disco, se incluye junto con la preventa de la placa musical y ya está disponible en plataformas digitales.

Se trata de una reversión que hace Beck del B-Side de 1982 de la banda Colourbox (4AD). Reemplazando el Groove minimal del “track” original con arreglos épicos, y en colaboración con su padre, David Campbell.

'Tarantula.' Listen Now: https://t.co/JSShEr25Vy

From the compilation 'Music Inspired By The Film ROMA (@alfonsocuaron),' due out February 8th.

Pre-order: https://t.co/22Uz0w1bYc #ROMACuarón pic.twitter.com/T55VU7GCpu

— Beck (@beck) January 23, 2019