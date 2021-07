Larga ovación a Arcelia Ramírez

“La Civil” habla sobre la violencia en nuestro país

“La Civil”, una cinta inspirada en el caso de una madre mexicana que vio desaparecer a su hija así como cientos de otras víctimas que día a día sufren el acoso y el atropello a las vidas de sus seres queridos, se presentó en la Sala Debussy del festival galo Cannes 2021.

Esta ópera prima de la directora Teodora Mihai tiene como escenario el norte de México y es interpretada magistralmente por Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero.

En “La Civil”, una madre (Arcelia Ramírez) busca sin descanso las pistas que la lleven al paradero de su hija a quien miembros de un cartel secuestran.

Desgarradora y dolorosamente actual, “La Civil” pone de manifiesto los feminicidios, la corrupción e impotencia que se vive en la sociedad mexicana.

Tras los 140 minutos en los que Mihai cuenta a detalle el calvario de Cielo en la búsqueda de su hija Laura, los aplausos no se hicieron esperar en una larga y sentida ovación que duró ocho minutos y que emocionó a la directora y a los actores hasta las lágrimas.

“Es muy importante estar aquí y que este tema se vea en el mundo, que se hable de él, que se siga visibilizando”, expresó Arcelia Ramírez con la voz entrecortada. Esta era la primera vez que tanto ella como su coprotagonista Álvaro veían la cinta.

Álvaro interpreta a un padre ausente al que le cuesta conectar con su hija Laura pero que poco a poco asimila el drama de su pérdida.

“Es un tema que me emociona y me toca profundamente. Hay tanto por hacer... Ojalá esta sea una pequeña forma de ayudar”, señaló conmovido entre lágrimas.

Va por dos premios

“La Civil” opta a dos premios: el de la sección paralela más importante de Cannes llamada Una Cierta Mirada en la que directores como Michel Franco catapultaron su carrera al hacerse con este trofeo, quien por cierto este año es coproductor de este filme. Y el de la Cámara de Oro destinado a los directores que presentan en Cannes su opera prima.

De acuerdo con las primeras reacciones de la industria cinematográfica internacional, “‘La Civil’ es una película importante, contundente, necesaria”, aseguró la productora española Marian Matachana.

Para Kleber Götz, crítico alemán, “hay muchos filmes acerca de este tema y de la problemática de los secuestros y el narcotráfico en México, pero este filme tiene algo muy importante, muy intenso, la mirada de los que se quedan, de los que tienen que conformarse con los huesos de personas que no saben si son realmente de sus seres queridos para poder despedirse. Una tragedia que vive México y que todavía no se logra dimensionar.

Regresa tras un ictus

Por otra parte, la actriz francesa Catherine Deneuve tuvo ayer en el Festival de Cannes su gran regreso público un año después de haber sufrido un ictus por el que tuvo que ser hospitalizada.

La intérprete, de 77 años, recorrió la alfombra roja como protagonista de “De son vivant”, un drama de la francesa Emmanuelle Bercot que se estrena fuera de competencia, cuyo rodaje fue interrumpido durante meses debido a ese incidente.

“Estoy muy bien”, expresó a su llegada al Palacio de Festivales, apuntando a su canal de televisión oficial que le emocionaba que los cines hayan podido volver a abrir en Francia y que el certamen, anulado el año pasado debido a la pandemia, se haya celebrado.

Con el pelo suelto, vestido negro y una gran cadena dorada al cuello, Catherine llegó acompañada del resto de los protagonistas, entre ellos Cécile de France y Benoît Magimel.

La actriz, recibida con una ovación en la sala de proyección, es una habitual en Cannes, al que acudió por primera vez en 1964 con “Los paraguas de Cherburgo”, de Jacques Demy, que ganó la Palma de Oro.

“Tristana” (1970), de Luis Buñuel; “Un conte de Noël” (2008), de Arnaud Desplechin, o “L’homme qu’on aimait trop” (2014), de André Téchiné, son algunas películas que presentó dentro o fuera de competición.

“Deneuve para mí representa Francia. Es una de las mejores actrices del mundo y una de las mujeres más libres, valientes y divertidas que conozco”, dijo de ella la cantante y ex primera dama francesa Carla Bruni.

“De son vivant” protagonizó ayer un pase de gala al que acudieron, como es habitual, el equipo de otros filmes en el certamen o en la Quincena de Realizadores y en la Semana de la Crítica, sus secciones paralelas e independientes.

La francesa Marion Cotillard, que inauguró Cannes el martes pasado con “Annette”, de Leos Carax, acaparó los flashes en calidad de productora del documental “Bigger Than Us”, estrenado dentro de las Sesiones Especiales y con el foco puesto en la nueva generación de activistas contra el cambio climático u otras causas.

Otra estrella

Adèle Exarchopoulos, que se pone en la piel de una azafata en “Rien à foutre”, de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, seleccionada por la Semana, fue otra protagonista de ayer, al igual que la actriz española Paz Vega.

También estuvo la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, protagonista de “Cette musique ne joue pour personne”, dirigida por su marido, Samuel Benchetrit, y proyectada fuera de competición, en la nueva sección Cannes Premiere.

De ese mismo filme acudió igualmente Valeria Bruni-Tedeschi, hermana de Carla, que este año está en Cannes por partida doble, al optar además a la Palma de Oro por “La fracture”, de Catherine Corsini.

Positivo a Covid

La actriz francesa Léa Seydoux, que tiene cuatro películas en Cannes, dio positivo a coronavirus, lo que podría anular su viaje al certamen, mientras que el delegado general del festival, Thierry Frémaux, señaló ayer que no tienen fundamento los rumores de que hay muchos casos del virus en el certamen.

Frémaux hizo este apunte antes de comenzar una proyección ayer, mientras que el presidente del festival, Pierre Lescure, indicó también desde su cuenta oficial de Twitter que de las más de 2,500 pruebas realizadas a todos los que acceden al Palacio de Festivales, se detectaron solo tres positivos.

Dos el miércoles y uno el jueves pasados, precisa el mensaje de Lescure, que recuerda que todos los acreditados no vacunados deben pasar una prueba cada 48 horas.

Lescure y Frémaux respondían así tras la publicación en la revista “Variety” del positivo de Léa.

De acuerdo con “Variety”, la intérprete (París, 1985) tiene la pauta de vacunación completa.

El diario francés “Le Figaro” añadió que se contagió durante el rodaje de la película “Par un beau matin”, de la directora francesa Mia-Hansen Love.

Luego que la actriz francesa Léa Seydoux diera positivo a Covid-19, se le están haciendo pruebas diarias y se está a la espera de que dé negativo dos días consecutivos para viajar.

“La intérprete está asintomática y lleva una semana de cuarentena en su casa en París”, afirmó la revista estadounidense “Variety”.

Léa presenta en la 74a. edición del Festival de Cannes, que concluye el 17 de julio, “The French Dispatch”, de Wes Anderson; “France”, de Bruno Dumont, y “The story Of My wife”, de Ildiko Enyedi, todas ellas en busca de la Palma de Oro. Asimismo, en la sección no competitiva Cannes Premiere participa con “Tromperie”, de Arnaud Desplechin.— El Universal y EFE