Larry Hernández afirma que el Covid le afectó algo muy íntimo

Larry Hernández, quien estuvo grave luego de contagiarse de coronavirus, afirmó que la enfermedad le afectó nada más y nada menos que su virilidad.

"Tengo un doctor que después de que me dio Covid, me volvió a sacar sangre y me dijo después de tres días qué me ha afectado el Covid", agregó durante un evento en Los Ángeles con motivo de las fiestas patrias mexicanas.

Larry Hernández y la testosterona

Si bien el catautor dijo que su esposa Kenia Ontiveros estaba en contra de que hablara del tema, el intérprete mexicoamericano reiteró que el Covid-19 había afectado su "testo, como se llame eso", en referencia a la testosterona.

También dijo que, en general, ya se encuentra muy bien, reprodujo People en español.

"Creo que, desgraciadamente, muchas personas no pueden, no tienen los recursos de sacarse sangre, pero si tienen los recursos, por favor, vayan porque no es nomás 'ah, se me quitó el Covid'. Tienen que saber qué le afectó", insistió.

Pierde peso Larry Hernández por secuelas del Covid

Como informó Grupo Megamedia, en julio pasado, Larry Hernández y su familia se contagiaron de coronavirus.

"Todos están bien ya gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mí, que soy el que está peor", escribió en ese entonces.

El cantante además mostró a sus seguidores los estragos de la enfermedad en su cuerpo, ya que lo hizo adelgazar casi 11 kilogramos.

"Perdí unos 11 kilos. No me he bañado en más de 10 días. No puedo hablar por orden del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco", contó entonces.

Larry Hernández responde a críticas

En medio de esta situación, Larry recibió críticas por exagerar los síntomas del coronavirus pero no dudó en responder a esos juicios.

"No me vieron ellos en qué grado estaba, cada persona hace su película. No voy a caer en el juego de nadie. Yo sí estaba mal y no tengo que jugar con eso", concluyó Larry Hernández.

