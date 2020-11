Las celebridades que votaran por Trump en las elecciones de EE.UU.

EE.UU.— El presidente Donald Trump, quien le ganó a Hilary Clinton en las elecciones del 2016 se ha reelegido, y ahora se disputa el mando de la nación americana con el demócrata Joe Biden.

Cabe destacar que según estadísticas emitidas por Real Clear Politics, Biden ha superado a Trump con más de 7 puntos arriba, pero nada está escrito, pues años atrás todo indicaba que Hilary se quedaría con la presidencia de los EE.UU., pero eso no pasó.

De acuerdo con analistas, las celebridades pueden marcar la diferencia es por ello que Trump todavía podría sorprender, ya que tiene de su lado a famosos que han dicho a sus seguidores por qué el actual mandatario debería seguir al frente.

Estas son algunas de las celebridades que consideran que el próximo 3 de noviembre el presidente Donald Trump nuevamente celebrará en la Casa Blanca:

La actriz originaria de Sinaloa desde hace un tiempo expresó que está a favor de Donald Trump, incluso aseguró que es el mejor candidato para ganar las elecciones y que su victoria le beneficiaría a México.

Como era de esperarse sus polémica declaración provocó las críticas y ataques en redes sociales.

El actor es uno de los que ha externado su simpatía hacía Trump. Cabe destacar que el protagonista de las películas de "Rocky" mantiene una amistad de años con el actual presidente de EE.UU.

En las elecciones del 2016 lo apoyo y este 2020 no sería la excepción.

El actor quien muchos recordarán por su actuación en la película "Juego de Gemelas" ha participado en una entrevista en apoyo a la campaña de Trump.

En dicha participación se habló de las acciones que el presidente ha hecho para sobrellevar la pandemia de coronavirus, sin embargo, ese material fue muy criticado.

El legendario boxeador es otro de los famosos que sin nungún problema ha asegurado que su voto es para Donald Trump.

El antiguo campeón mundial de los pesos pesados siempre ha sido muy claro a la hora de mostrar su apoyo a Trump, este 2020 no será la excepción.

El peleador de la UFC es otro de los que ha anunciado abiertamente su voto al republicano Trump, a quien considera como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia.

It would be so epic if @realDonaldTrump comes out in tonight’s debate doing the @TheNotoriousMMA walk. pic.twitter.com/tnKbYH9U1J