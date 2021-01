Las cuerdas de Los Juglares inauguran el Mérida Fest 2021

MÉRIDA.- El rasgar de las guitarras y el requinto resonaron para dar vida a la música de trova y otras canciones populares, en el concierto “Soy meridano” que ofreció el grupo Los Juglares, al inaugurarse oficialmente el Mérida Fest.

Con un popurrí de canciones dedicadas a Mérida inició su presentación el cuarteto, que tuvo como escenario el teatro José Peón Contreras.

Poco más de 200 personas pudieron disfrutar el concierto de manera presencial, acorde al aforo permitido en el recinto, pero más de 400 personas vieron la transmisión en la página de Facebook Mérida es Cultura.

Los versos que hablan de la belleza de la ciudad, de sus tradiciones y la bondad de su gente se escucharon en el recinto en la apertura de la presentación, para luego ofrecer un tema clásico de la trova yucateca “Linda boca”.

Aplausos en el teatro

César Marrufo, voz, guitarra y director artístico de la agrupación musical, agradeció los aplausos recibidos del público presente, y les dijo que “aunque son pocos, los aplausos se escuchan como si el teatro estuviera lleno”.

Recuerdan a Manzanero

Expresó que la situación por la contingencia sanitaria obliga a que las presentaciones sean de esa manera, y que por la pandemia hoy no están personas que no se imaginaron no estarían sin ellos, como es el caso del compositor Armando Manzanero.

Destacó que fue un gran maestro para Los Juglares y tuvieron la dicha y la suerte de estar en su equipo de trabajo muchos años, de amarlo profundamente y de vivir con él experiencias familiares muy íntimas, por lo que en el concierto le rindieron homenaje al “gran ser humano que nos dio tanto, no sólo a Los Juglares, sino a los yucatecos, a los mexicanos y a todas las personas en el mundo”.

Explicó que el compositor les enseñó una canción que quería le cantarán a su esposa, un tema que no es muy conocido, pero “es una de las más bellas” del maestro, “Mientras existas tú”, con la cual continuaron el concierto.

A ese tema siguió un popurrí del desparecido cantautor, que incluyó “Yo sé que volverás”, “Voy a apagar la luz” y “Esperaré”.

La velada continuó con “Quién será” de Luis Demetrio, con quien Manzanero hizo mancuerna en sus inicios.

La noche deparaba varias sorpresas con la participación de varios artistas invitados, como la cantante Lisette que interpretó “Semblanzas yucatecas”; Yani Rivera con “La musa”.

Los dos temas son originales de Los Juglares, letra de César Marrufo y música de José Marrufo, quienes integran Los Juglares junto con Fernando Vadillo y José Vadillo.

Otra voz femenina se hizo presente con Gina Osorno, quien fue ganadora del concurso de composición Armando Manzanero, que se realizó hace un par de años. Ella interpretó “Cosas como tú”.

Como invitado especial también se tuvo a Adalberto Pinzón, cantante con trayectoria, quien interpretó “El collar” de Pastor Cervera.

Los Juglares deleitaron a la audiencia con otro temas como “Sabes una cosa”, para finalizar con “Somos meridanos” de la autoría de César Marrufo, en la que todos los invitados regresaron al escenario para cantar.

Se les unieron seis parejas de integrantes del Ballet Folclórico del Ayuntamiento que bailaron al ritmo de la música, en un festivo y colorido final.

En el concierto también participaron los músicos Luciano Basto en la batería, y los percusionistas Julián López y Ricardo Escalante.

