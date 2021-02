Las disculpas de “Chente” no las siente sinceras

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El capítulo de Vicente Fernández y el toque inapropiado hacia una joven no termina y ahora es ella quien no acepta las disculpas del cantante.

Tras viralizarse el vídeo donde se observa a una joven que es tocada en un seno por el artista y la indignación que causó en las redes sociales, días después, Vicente ofreció disculpas.

Tras estas palabras, la joven aseguró que no es suficiente para ella, y no busca ni una compensación de algún tipo ni exposición.

Según la joven, quien no reveló su nombre, no se siente contenta con el pronunciamiento porque lo que dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda fue para los medios de comunicación, no para las chicas afectadas.

“Esto pasó con cuatro mujeres más. Su disculpa se sintió que no era sincera”, insistió la joven.