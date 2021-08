''Las dos caras del Covid'' destacan sobre Pedrito Sola y Paty Navidad

Pedrito Sola ya había confirmado a través de “Ventaneando” que dio positivo a Covid-19, pero fue hasta hace unas horas que compartió el hecho con sus seguidores en Twitter, que rápidamente hicieron tendencia el nombre del conductor, especialmente porque en su mensaje hizo un llamado a la vacunación.

“Amigos di positivo a Covid 19, pero gracias a que estoy vacunado solo sufro un leve catarro, esa es la diferencia entre estar descansando en casa y estar intubado en un hospital con peligro de perder la vida. Vacúnense es gratis y salva vidas. Piénsenlo”, escribió el también economista.

Su mensaje recibió más de 23 mil reacciones y se compartió más de cuatro mil veces en la red social, donde los internautas han hecho bromas al respecto, pero también han destacado que ponga su esfuerzo en promover la vacunación.

Y es que desde su aparición en “Ventaneando”, el conductor destacó que gracias a la vacuna presentó síntomas leves del Covid-19, aunque también considera que si el virus no le ha quitado el gusto u olfato es porque sería una de las variantes que ya circulan en el país.

¡Nos enlazamos en exclusiva con @pedrosola! Lamentablemente dio positivo a Covid-19, pero se encuentra muy bien y en casa. 🙌 ¡Lo extrañamos en el foro de #Ventaneando! ❤️ 📺



Pese a que internautas consideran que todo se trata de un catarro, Pedrito Sola aseguró que se ha hecho varias pruebas de Covid-19, precisamente para no exponer a la gente a su alrededor, pues incluso tuvo que pedirle a la señora que le ayuda con la limpieza de su casa que no fuera en unos días, para no exponerla.

En redes sociales, no tardaron en enviar mensajes de apoyo al conductor y respaldar su llamado por la vacunación. De hecho, su petición llega en un momento en que trascendió que Paty Navidad estaría hospitalizada debido a complicaciones con la enfermedad:

