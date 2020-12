Las Kardashian cancelan su fiesta de Navidad a causa del Covid-19

Por primera vez en 40 años, la familia Kardashian-Jenner no celebrará su tradicional fiesta de Navidad, en la que convocaban a múltiples amigos y conocidos. La magna fiesta ha tenido que ser suspendida, ante los crecientes casos de Covid-19 en California.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales la propia Khloé, cuando uno de sus seguidores preguntó por la esperada fiesta de Navidad. La empresaria y modelo, quien recientemente también padeció el Covid-19, confesó que esta sería la primera vez que no se reunirán en familia, desde que su tradición inició en 1978.

The Covid cases are getting out of control in CA. So we decided that we’re not doing a Christmas Eve party this year. It’s the first time we will not be having a Christmas Eve party since 1978 🥺I believe. Health and safety first though! Taking this pandemic seriously is a must