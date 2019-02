Las letras de estas canciones están inspiradas en libros

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Dicen que la inspiración puede venir de cualquier parte y estas canciones lo confirman. En sus letras encontrarás a tus personajes literarios favoritos, al ritmo de la música.

¿Quién dijo que no puedes bailar o cantar a todo pulmón tus novelas favoritas?Bandas con estilos variados, que incluyen desde Led Zeppelin hasta Café Tacvba, han tomado libros como inspiración para sus canciones.

Aunque el veredicto final te lo dejamos a ti, lo cierto es que estos homenajes nos permiten extender el espíritu de nuestros personajes literarios más allá de las páginas dónde los conocimos.En cuanto a los escritores, también podemos encontrar gran variedad. José Emilio Pacheco, Stephen King y hasta J.R.R. Tolkien han sido sujetos a estos homenajes musicales.

1. “Las batallas” de Café Tacvba

Incluida en el álbum debut de la agrupación, lanzado en 1992, esta canción se inspiró en “Las batallas en el desierto“, de José Emilio Pacheco. La letra fue escrita por el bajista Enrique Rangel en 1987. Aunque los músicos nunca pudieron coincidir con el escritor, el autor de la novela les agradeció haber acercado su libro al público a través de la música. José Emilio Pacheco incluso acudió a uno de los conciertos del grupo, acompañado de Carlos Monsiváis.

2. “Macondo” de Óscar Chávez

En la letra de “Macondo” encontramos menciones a la familia Buendía, protagonista de la novela “Cien años de soledad“, de Gabriel García Márquez. Aunque la versión más conocida de este tema es la lanzada por Óscar Chávez en 1972, en realidad ya circulaba desde años antes y es de la autoría del peruano Daniel Camino Diez Canseco.

3. “Piggy” de Nine Inch Nails

Para este tema, la banda estadounidense tomó como inspiración al obeso personaje de “El Señor de las Moscas“, novela de William Golding publicada en 1954. En la historia, varios estudiantes quedan varados en una isla y comienzan a dar rienda suelta a los deseos más salvajes de la sociedad.

4. “Ramble On” de Led Zeppelin

Los fans de J.R.R. Tolkien seguro captaron las referencias a la saga de “El Señor de los Anillos” en la letra de este tema. La canción relata la búsqueda de un chico por la mujer de la que se enamoró, la cual fue raptada por “Gollum“, personaje de la trama literaria.

5. “Pet Sematary” de The Ramones“

Cementerio de mascotas” no sólo es una de las obras más aterradoras de Stephen King. También fue la inspiración para este tema de The Ramones. Con una letra retorcida, está narrada desde el punto de vista de un cadáver: “No quiero ser enterrado en un cementerio de animales/ No quiero vivir mi vida de nuevo.”

6. “2+2=5” de Radiohead

Radiohead incluyó esta canción en su disco homónimo. El extraño título hace referencia a un pasaje de la novela distópica “1984” de George Orwell. En el libro se critica a la sociedad al decir que si la omnipotente figura de “El Gran Hermano” decía que el resultado de sumar 2+2 era 5, su palabra era tomada como la verdad indiscutible.

7. “Don’t Stand So Close To Me” de The Police

La banda rindió tributo a la novela “Lolita“, de Vladimir Nabokov, con esta canción. En el libro, se trata la turbulenta atracción de un profesor de literatura con su alumna de 12 años.

8. “Wuthering Heights” de Kate Bush

Este tema, que ha sido empleado en varios comerciales, toma su título e inspiración de la única novela de Emily Brontë. En “Wuthering Heights” (“Cumbres Borrascosas”) vemos al atormentado Heathcliff envuelto en una historia de venganza y odio.9. “Atrocity Exhibition” de Joy DivisionSegún narra la leyenda, Ian Curtis escribió este tema basado tan sólo en la portada de “La exhibición de atrocidades“, colección de relatos de J. G. Ballard. Según el músico, no leyó ni una sola palabra del libro hasta terminar de escribir la letra.

10. “A picture of Dorian Gray” de Television Personalities

Incluido en el álbum “And don’t the kids just love it“, este tema se inspira directamente en el personaje creado por Oscar Wilde. No es el único, ya que la mítica banda Nirvana también tiene una canción con título casi idéntico.Con información de “Life and Style” y “El Periódico.”