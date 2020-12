Las mejores series de 2020, según The New York Times

Como cada fin de año, los críticos de The New York Times eligieron las mejores series y documentales del 2020.

Entre las ficciones estadounidenses seleccionadas por los expertos del periódico sobresalen títulos como "Better Call Saul", "Better things", "I May destroy You", "Mrs. America", "Normal People", "P-Valley" y "What We Do in the Shadows".

Series españolas

En la selección también están incluídos dos programas españoles: "Patria" y "Arde Madrid".

Otras producciones internacionales son la francesa "Oficina de infiltrados", las surcoreanas "It’s Okay to Not Be Okay" y "Kingdom" (ambas en Netflix), la británica "Temple" y "My Brilliant Friend", la adaptación de HBO de la saga de Elena Ferrante.

Imagen de la serie "Patria" de HBO.- Foto HBO

También la pandemia

La publicación destacó que "la televisión no se salvó de la pandemia", en referencia a las series que se vieron afectadas en su continuidad, por lo que el ranking sufrió algunas modificaciones.

En la elección de las series que terminaron este 2020 figuran programas como "BoJack Horseman", "Last Chance U", "Lenox Hil", "Teenage Bounty Hunters" y "The Good Place".

También se destacan producciones como "Brockmire", "Corporate", "Doc McStuffins", "Schitt’s Creek" y "Vida".

A continuación, una breve descripción de las series estadounidenses destacadas por The New York Times en 2020:

"Better Call Saul"

"Better Call Saul" está protagonizada por Bob Odenkirk

Con cinco temporadas transmitidas, el spin-off de "Breaking Bad" ha logrado volar con alas propias. Creada por Vince Gilligan y Peter Gould, la serie sigue la historia de Saul Goodman, un estafador convertido recientemente en el abogado Jimmy McGill, interpretado por Bob Odenkirk.

"Better Things"

"Better Things" (FX) es una serie de televisión dirigida y protagonizada por Pamela Adlon

Sam (Pamela Adlon) es una mujer que cría sola a sus tres hijas mientras intenta seguir adelante con su carrera como actriz en Hollywood. La lucha diaria por tener tiempo para ella misma sin descuidar a su hijas da como resultado escenas tragicómicas. La serie fue creada por el comediante Louis C.K. y Adlon.

"City So Real"

El documental "City So Real" con dirección de Steve James

Los editores del New York Times se abrieron de la premisa en una ocasión para recomendar un documental. Realizado por el canal de National Geographic, "City So Real" se centra en el caso de Rahm Emanuel, el alcalde de Chicago, duramente criticado por su manejo en torno al asesinato del adolescente afroamericano, Laquan McDonald, a manos de un oficial blanco. Las escenas muestran como Chicago se convierte en una ciudad enardecida como consecuencia del caso y su manejo.

"The Good Lord Bird"

La miniserie "The Good Lord Bird" está basada en la novela homónima de James McBride y sigue la historia del abolicionista John Brow

La serie de siete episodios es protagonizada por Ethan Hawke, quien encarna al abolicionista John Brown. La historia, basada en la novela ganadora del National Book Award, se cuenta desde el punto de vista de Henry (Joshua Johnson-Lionel), un joven esclavo que se convierte en un miembro de la heterogénea familia de Brown y su lucha contra la esclavitud en Kansas.

"I May Destroy You"

La serie creada, codirigida y protagonizada por Michela Coel es dolorosamente imperdible. 10 de los 12 capítulos ya están disponibles en HBO y duran media hora. "I May Destroy You" retrata los momentos en que Michela Coel intenta reconstruir los sucesos de la noche en que fue violada a través del personaje de Arabella Essiedu.

"Keep Your Hands Off Eizouken"

"Keep Your Hands Off Eizouken"

El anime "Keep Your Hands Off Eizouken!" de Masaaki Yuasa caló hondo en la redacción del prestigioso medio. Está basado en la manga (comic japonés) escrita e ilustrada por Sumito Ōwara. Ha sido serializada en la revista mensual Big Comic Spirits de la editorial Shōgakukan desde 2016 y ganó el primer premio en los Bros. Comic Awards en 2017.

"Mrs. America"

La serie es un drama biográfico que narra la historia del cambio para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos,un proyecto de principios los 70 que promovía la igualdad de derechos en materia de trabajo, divorcio y propiedad entre hombres y mujeres en Estados Unidos. La ficción se centra en Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), una política conservadora que se opuso a dicha ratificación. También explora como se produjo el cambio cultural, social y político de los años 70.

"Normal People"

La miniserie "Normal People" se convirtió en un suceso en todo el mundo

"Normal People" narra las idas y vueltas entre dos jóvenes irlandeses desde el colegio secundario hasta la adultez. Basada en la novela best seller de la joven escritora del mismo país Sally Rooney, la miniserie inicia cuando Marianne ( Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal) cursan el último año del colegio secundario en Sligo, una pequeña ciudad al noroeste del país. Durante los 12 episodios de media hora el espectador es testigo de una historia de encuentros y desencuentros.

"Pen15″

Cuenta la historia de dos adolescentes en el colegio secundario que luchan a diario para sobrevivir a esta dura época de sus vidas. Sam Zvibleman, Maya Erskine y Abba Konkle son los creadores de esta ficción. Además, estas dos últimas son las protagonistas de esta comedia de Hulu.

"P-Valley"

Es una serie dramática que se centra en las vidas de bailarinas de striptease en un club de Mississippi que refleja todos la personalidad sureña de Estados Unidos. Dirigida por Katori Hall, el reparto incluye a Brandee Evans, Nicco Annan y Elarica Johnson.

"What We Do in the Shadows"

Harvey Guillén en "What We Do in the Shadows"

"What We Do in the Shadows" es una absurda y brillante serie que honda en los sinsabores cotidianos de un grupo de vampiros. "Creo que a mucha gente le atraen los vampiros porque son 'outsiders'", aseguró el actor Harvey Guillén. La ficción se basa en la película de 2014 dirigida por Taika Waititi.

Series internacionales:

"Belgravia"

"The Bureau"

"For Sama"

"It’s Okay to Not Be Okay"

"Kingdom"

"My Brilliant Friend"

"Patria"

"Mystery Road"

"Temple"

Con información de redes e infobae.com