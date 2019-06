“Las niñas bien” siguen arrasando en festivales

Inauguran Hola México: lo mejor del cine nacional

LOS ÁNGELES EFE).— Hola México, el festival de cine mexicano más importante fuera de sus fronteras, inauguró ayer su undécima edición en Los Ángeles con la proyección de “Las niñas bien”, una película de la directora Alejandra Márquez Abella.

El teatro The Montalbán de la ciudad californiana, situado muy cerca del Paseo de la Fama de Hollywood, acogió la jornada de apertura de este evento que cada año lleva a la meca del cine algunos de los filmes mexicanos más destacados.

Además de “Las niñas bien”, la programación de Hola México incluye, entre otros, largometrajes como “Museo”, de Alonso Ruizpalacios; “La negrada”, de Jorge Pérez Solano; “La camarista”, de Lila Avilés; “El ombligo de Guie’dani”, de Xavi Sala; “Niebla de culpa”, de Francisco Laresgoiti; “Rita”, de Arturo Díaz Santana; o “Mirreyes vs Godínez”, de Chava Cartas.

Hola México también ofrece algunas actividades especiales como la proyección al aire libre de “Roma” (2018), la obra maestra de Alfonso Cuarón, y las actuaciones musicales de Santa Sabina y Sandra Echeverría.

Después de que en 2018 celebrara su décimo aniversario, Hola México se plantea en esta edición hacer “borrón y cuenta nueva”, dijo ayer el director del festival, Samuel Douek.

“Desde cero. Empezamos con nueva campaña. Todas son películas nuevas, ‘premieres’ aquí en Los Ángeles. Y muy feliz, la verdad. Una vez que termine el festival, me toma un par de semanas empezar a ver lo nuevo que esta saliendo del cine mexicano, y cuando empiezo a ver esas películas, y me empiezo a enamorar de ellas, digo ‘hay material para hacer un festival’”, explicó.

“Eso es lo que nos mantiene apasionados”, añadió.

Douek destacó que este año hay una sección llamada “el otro México” que refleja “lo diverso” que es el país.

“Las comunidades africanas, gente que trabaja dentro de los restaurantes, dentro de las casas. Son historias que no se ven mucho en el cine”, explicó sobre las cintas.

Por su parte, la cineasta Alejandra Márquez Abella, protagonista de la jornada inaugural con su película “Las niñas bien”, dijo sentirse “consentida y privilegiada” por descorchar este Hola México y subrayó la labor de estos festivales para abrir caminos al cine que no tiene un recorrido sencillo.

“La industria tiene mucho espacio conquistado y son de pronto las películas que se quedan más al margen las que necesitan espacios para conectar con sus audiencias. Creo que Los Ángeles, siendo una ciudad tan mexicana, es importante que tenga acceso al cine que se produce y realiza en México”, dijo.

Con una historia centrada en la alta sociedad mexicana de los años 80 y la pérdida de estatus de una familia por la crisis económica, “Las niñas bien”, mejor película iberoamericana en el Festival de Cine de Málaga (España), le enseñó a Márquez Abella que el machismo golpea todas las clases sociales.

“Ni siquiera las mujeres que están en la élite de poder son poderosas (..). Todavía se controlan nuestras vidas, nuestros destinos, nuestros cuerpos. Y es importante darle la vuelta a eso”, dijo.

“Es básico que empecemos a retratar la experiencia femenina (en el cine). Somos la mitad de la población y sin nuestra experiencia la experiencia humana no va a quedar relatada. Cuando lleguen los ‘aliens’ y descubran nuestras películas no van a entender que se trataba el ser humano si no está lo nuestro dicho también”, indicó.

La política también se coló de refilón en la alfombra roja de Hola México después de que el jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles para los productos mexicanos si no se detiene la inmigración irregular.

Douek opinó que el cine “rompe fronteras” y sirve para “abrir la mente”.

“Uno puede ver una película y le puede cambiar la forma de ver las cosas. Si Donald Trump se sienta a ver todo el festival, le va a cambiar la forma de opinar de México, cien por ciento. Pero no va a suceder, entonces para qué me hago sueños guajiros…”, bromeó.

Y Alejandra Márquez se animó a recomendar películas mexicanas a Trump para que borre sus prejuicios sobre sus vecinos del Sur.

“Híjole, es difícil… Obviamente me viene a la mente ‘Roma’. Pero creo que debería ver varias. De Buñuel, ‘Los olvidados’ (1950), por ejemplo. Pero creo que debería echarse un catálogo entero“, aseguró.