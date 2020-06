Las redes sociales se suman al Black Out Tuesday

NUEVA YORK (AP).— Aunque el Black Out Tuesday fue organizado en un principio por la comunidad musical, las redes sociales se oscurecieron en apoyo al movimiento Black Lives Matter, sumándose a las voces de indignación alrededor del mundo por los asesinatos de personas negras en Estados Unidos.

Las cuentas en Instagram y Twitter de los principales sellos discográficos a la gente común se llenaron de cuadros negros en respuesta a las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. La mayoría no escribió, aunque algunos incluyeron los hashtags #TheShowMustBePaused (el show debe ponerse en pausa) o emojis de corazones negros y exhortaron a votar el martes, cuando siete estados y el Distrito de Columbia realizaban elecciones primarias.

Rihanna, Alicia Keys, Radiohead, Coldplay, Kelly Rowland y los Beastie Boys fueron famosos que se sumaron al Black Out Tuesday en redes sociales.

“No estaré publicando en redes sociales y les pido a todos que hagan lo mismo”, tuiteó Britney Spears.

“Deberíamos aprovechar el tiempo alejados de nuestros dispositivos para enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar el mundo... por TODOS nosotros !!!!!”.

Spotify oscureció el arte de varias de sus listas populares, como RapCaviar y Today’s Top Hits, y escribió “Black Lives Matter” en su descripción.

El servicio de “streaming” también puso su playlist Black Lives Matter en su página principal, con canciones como “Say It Loud — I’m Black and I’m Proud” de James Brown, “(Grosería) the Police” de N.W.A., “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke y “This Is America” de Childish Gambino.

De un vistazo

Tres minutos de silencio

Las páginas principales de iTunes y Apple Music también apoyaron el Black Lives Matter, y SiriusXM guardó tres minutos de silencio en sus canales musicales a las 3 de la tarde.

Postergaciones

Varios lanzamientos y eventos fueron postergados como resultado del movimiento.