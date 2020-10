10:10 a.m. “Esperando por siempre”. Mejores amigos desde pequeños, Emma y Will perdieron contacto hace tiempo. Will cree que su destino es estar juntos para siempre, de modo que la sigue a donde vaya. Pero no tiene casa, coche ni un trabajo real. Sobrevive gracias a su talento como malabarista y artista, perfeccionados a través de años de lucirse para Emma. Cuando su padre se enferma, Emma vuelve a su ciudad natal. Golden (407).

11:56 p.m. “Si tuviera 30”. Después de ser avergonzada en su fiesta de cumpleaños número 13, Jenna Rink sólo quiere esconderse hasta que cumpla 30. Gracias a un polvo mágico, el deseo de Jenna se hace realidad. TNT (415).

4:20 p.m. “Un par nada ejemplar”. Por mal ejemplo, dos empleados deberán prestar un servicio comunitario. Warner (205).