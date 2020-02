7:07 p.m., “Un lugar en silencio”. Sigue la historia de una familia que se instaló en una casa en el bosque y hace todo lo necesario para no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte... Con Emily Blunt y John Krasinski, quien también dirige. Cinecanal (439)

8:10 p.m., “¡Te atrapé!”. Un mes al año, cinco amigos participan en un juego en que todo se vale y en el que arriesgan sus vidas, empleos y relaciones sentimentales. Este año, la convocatoria coincide con la boda de su único jugador todavía no vencido y él está listo para hacerles frente. Con Jeremy Renner y Jon Hamm. HBO 2 (450)

9:27 p.m., “John Wick”. En Nueva York, John Wick es un asesino a sueldo que vive retirado. Sin embargo, decide volver a la acción para vengarse de los mafiosos que le quitan todo lo que valora. Con Keanu Reeves, Willem Dafoe y John Leguizamo. TNT (415)

