7:25 p.m. “Esperando por siempre”. Mejores amigos desde pequeños, Emma y Will perdieron el contacto hace mucho tiempo. Pero Will cree que su destino es estar juntos para siempre, por lo que la sigue a donde vaya. Pero no tiene casa, coche ni un trabajo real. Sobrevive gracias a su talento como malabarista y artista, perfeccionados a través de años de lucirse para Emma. Golden (407).

4:05 p.m. “El bebé de Bridget Jones”. Después de romper con Mark Darcy, Bridget Jones, con los 40 recién cumplidos y soltera de nuevo, decide centrarse en su trabajo y rodearse de amigos. Por primera vez, Bridget parece tenerlo todo bajo control, pero su vida amorosa toma una nueva dirección. Fox (201).

10 p.m. “Venganza despiadada”.La pequeña Cataleya, de nueve años, escapa a Estados Unidos con un tío tras presenciar el brutal asesinato de sus padres. TNT (415).