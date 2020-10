10:50 a.m. “Mirreyes contra Godínez”. Genaro es un joven godín que ha dedicado su vida a trabajar en Kuri and Sons y a aprender de su jefe Francisco, que lo quiere como a un hijo, ya que sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey, no tiene interés por la empresa. Golden (407).

6:15 p.m. “La máscara”. Stanley es un empleado de banco tímido e infeliz, pero agradable. Por desgracia, es demasiado bueno y es una presa fácil cuando se trata de enfrentamientos. Después de uno de los peores días de su vida, se encuentra con una máscara que representa a Loki, el dios nórdico nocturno de la travesura. Ahora, cuando él se la coloca, se convierte en un ser caricaturesco. Warner (205).

7:55 p.m. “Fuego contra fuego”. Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. TNT (415).