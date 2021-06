Latina será Blancanieves en la nueva película de Disney

Rachel Zegler será la protagonista de unos de los clásicos de Disney, sin embargo esta noticia ha desatado las opiniones divididas.

LOS ÁNGELES.— Rachel Zegler, actriz estadounidense de origen colombiano interpretará a Blancanieves en una cinta versión live action que está preparando Disney.

"Hola a un sueño hecho realidad", dijo la joven coprotagonista de la nueva "West Side Story" que ha rodado Steven Spielberg, en su cuenta de Instagram al anunciar su fichaje por esta película.

Rachel se pondrá a las órdenes del director Marc Webb en la película "Snow White and the Seven Dwarfs" que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con actores de carne y hueso.

En un comunicado, Webb aseguró que "las extraordinarias capacidades vocales" de la joven actriz son solo una pequeña parte de sus talentos.

El papel de Blancanieves consolida el fascinante ascenso en el cine de Rachel Zegler, que en su primer papel en Hollywood encarnará a María en la versión de "West Side Story" que Steven Spielberg estrenará en diciembre.

Mientras que, la variada filmografía de Marc Webb incluye títulos de comedia romántica como "500 Days of Summer" (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

