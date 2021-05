Laura Bozzo evade la cárcel mexicana y llega acuerdo con el fisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo solicitó un acuerdo reparatorio para pagar un adeudo fiscal y, con ello, evitar ir a la cárcel, reveló el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.

"Tuvimos una audiencia muy importante porque es una figura pública, no mexicana, pero muy famosa, porque digamos que tenía un programa de televisión en el que siempre le gustaba pasar a los desgraciados", dijo.

Al dictar una ponencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el funcionario no mencionó por nombre a la conductora de televisión, ni el monto que evadió, pero informó que ya tiene una querella. Solicitó un acuerdo reparatorio para pagar y con eso se extingue la acción penal, explicó.

Actualmente, la peruana de nacimiento participa en un programa de baile en Televisa, donde ha dado mucho de qué hablar y le ha valido las críticas de los internautas. No obstante, fiel a su estilo aguerrido, la conductora se defiende de los malos comentarios, especialmente de aquellos que la tachan de "vieja ridícula".

"Para los que me dicen vieja ridícula (…) Gracias me hacen muy feliz porque: yo soy así así seguiré y así moriré y a quien le importa. Ladran los perros señal que avanzamos. Por cierto orgullosa de mí misma. Me amo", escribió en Twitter tras su reciente participación en el programa "Las estrellas bailan en hoy".