Nuevamente Laura y Lolita tuvieron un roce en “Las Estrellas bailan en HOY”, la conductora lanzó una indirecta a la actriz de teatro tras ser salvada por la gente.

MÉXICO.— Desde hace un par de semana en el matutino de Televisa comenzó con el concurso de baile “Las Estrellas bailan en HOY”. Sin embargo, actualmente esa sección se ha convertido en el escenario de los encontronazos más fuertes entre Laura Bozzo (participante) y Lola Cortés (juez).

Anteriormente, Laura acusó a Lola de haberla discriminado por su simple presencia en el show. La también actriz de teatro aseguró que no se trató de eso, sino de que la señora "no sabía bailar, no tenía ritmo, no se aprendió la coreografía y tampoco era prioridad para ella el show".

Ante estos señalamientos la peruana dijo que ella fue invitada a divertirse y eso es lo que hacía. Pero de nueva cuenta las mujeres se han enfrentado.

“Ábrete, perra”

La conductora de “Laura sin censura provocó la incomodidad de Lolita Cortés, luego de verla "bailando" en la pista. Cabe destacar que Laura no se había presentado a la competencia porque estaba mal de estómago. Sin embargo, este 7 de mayo regresó con todo.

Para la presentación de la peruana junto a Carlos Bonavides, la pareja utilizó la la canción “Ábranse perras” de Gloria Trevi. Pese a que no hicieron lo que el coreógrafo les enseño, las críticas del jurado no fueron buenas, el público salvó a la dupla de la eliminación.

Sin embargo, la alegría de la peruana se "desbordó", pues cuando se alejó del panel de jueces grito la frase: “Ábrete, perra”, lo cual todos los jueces y por supuesto Lolita Cortés sintieron como un indirecta que causó incomodidad.

Pero la actriz de teatro musical prefirió tomarlo como un halago, ya que aseguró que “ama a los perros”.

Este tipo de acciones han logrado que el matutino nuevamente capte la atención de los televidentes, pero en redes sociales, algunos internautas se han mostrado cansado y hartos de que este tipo de "circo" sea lo único que levante el raiting de los programas.

Ábranse perras llego la mera mera 💃💃💃te amo @GloriaTrevi https://t.co/x224G1vfme — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 7, 2021

hoy me siento como laura bozzo bailando, ustedes deduzcan como jajaja pic.twitter.com/9UfHptjulP — Ana Lau redd. 🌮 (@_Anasaurusb) May 7, 2021

Muy tiesa Laurita en este baile pero seguro el próximo lo harás mejor @laurabozzo 👏🏻 y me encanta que no se deja! https://t.co/wFm6NwhVVL — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) April 30, 2021