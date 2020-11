Laura Bozzo llora muerte de Magda Rodríguez; Andrea Legarreta le da el adiós

MÉXICO.- Además de una gran amiga, para la conductora Laura Bozzo Magda Rodríguez era y sigue siendo su hermana. La productora de Televisa falleció la mañana de este fin de semana, según informó la propia televisora en sus redes sociales hace unos minutos.

"Estoy bastante mal, no me siento bien. No entiendo nada todavía, estuve con ella el viernes", dijo Laura Bozzo a El Universal.

Laura Bozzo tuvo que ir al doctor

Con la voz quebrada y dificultad para hablar, Bozzo explicó que la productora de "Hoy" era como de su familia; la consideraba un ser humano de luz y uno de los más maravillosos que Dios puso en su camino. La noticia de la muerte de Magda afectó tanto a Laura que, detalló, tuvo que acudir al médico.

"Estoy con mi doctor, he venido a ponerme mi inyección para tranquilizarme por el ataque de pánico que me ha dado. No lo puedo creer todavía, sólo queda decir que creo que es uno de los mejores seres humanos que he conocido jamás al margen de gran productora". "Es mi hermana y la llevo siempre en mi corazón'.

Andrea Legarreta también se despidió

Desde temprano se reunía con su jefa Magda Rodríguez para recibir instrucciones de lo que se haría en el programa "Hoy". Mañana no será así.

Andrea Legarreta decidió recordarla de una única manera: "Sonriéndole a la vida… A lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen… Trabajadora incansable. Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, ¡una familia! Celebro tu vida Magda querida… Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo. Te amamos @magdaproducer. Dios contigo y tu familia".

Andrea, la conductora más longeva del programa que lleva más de 20 años al aire, también envió un mensaje a Andrea Escalona, hija de la productora e integrante del matutino: "Fortaleza y luz mi @andy_escalona @andy___rodriguez. Y como seguramente tú lo hubieras querido, ‘El show debe continuar’. ¡Va por ti jefa! #UnDíaALaVez".