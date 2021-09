¿Cuánto pagaría Laura Bozzo para no ir a la cárcel?

MÉXICO.- Laura Bozzo pidió un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por presuntamente vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De momento, sigue activa la orden de aprehensión en su contra por lo que la presentadora de televisión busca evitar la prisión preventiva en el penal de Santiaguito. El Juez Noveno de Distrito en Amparo de Toluca se declaró incompetente para darle seguimiento a la solicitud de amparo de Bozzo, y decidió enviar el caso a un juez de Acapulco, argumentando que es allá donde la conductora tiene su domicilio.

"Luz verde" para la detención de Laura Bozzo

Foto: archivo

Un juez dio "luz verde" para la detención de la conductora de televisión, Laura Bozzo, acusada por el delito de defraudación fiscal.

El pasado 18 de agosto, la Fiscalía General de la República solicitó a Interpol girar la ficha roja para que sea localizada la peruana, quien enfrenta un proceso por la venta de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria.

¿Cuánto tendría que pagar Laura Bozzo para no ir a la cárcel?

El abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva, Gustavo Herrera, quien también lleva la demanda de los artistas en contra de la conductora por sus declaraciones, habló para la revista TVyNovelas y reveló que Bozzo tendría que pagar millones para evitar pisar la cárcel.

La conductora no solo no habría pagado al SAT o vendido una propiedad que no le pertenecía, sino que también se habría ausentado de las citaciones y no habría avisado de su cambio de domicilio, lo cual es un delito fiscal.

De acuerdo con el jurista, Laura Bozzo tendría que pagar entre 17 a 20 millones de pesos mexicanos; 14 de impuestos no pagados y los demás por multas, intereses y actualizaciones.

La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva en contra de Laura Bozzo

Laura también tiene una demanda por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación.

“El día 20 de septiembre a las 10 horas vamos a tener un desahogo de pruebas de la señora Laura Bozzo y de Gabriel e Irina, ya estamos notificados las partes de este juicio para desahogar las pruebas confesionales. La prueba de inspección de todos los videos que ofrecimos como prueba que son documentales. En caso de que no se presente a declarar la señora Laura Bozzo va a ser declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de ilegales por parte del juez”, añadió Herrera la revista citada.

En este momento se desconoce el paradero de la conductora.