Laura Bozzo, por problemas legales, ya no tiene ganas de vivir

Laura Bozzo vive momentos de difíciles debido a la situación legal que atraviesa, después de ser acusada de vender un inmueble que estaba embargado por el SAT.

A pesar de que la semana pasada le otorgaron un amparo para evitar la prisión preventiva, ahora se reactivó la orden de aprehensión en su contra.

Una fuente cercana a la conductora ofreció una entrevista a la revista TV Notas donde dio detalles de cómo está la conductora después de recibir esa noticia.

La amiga de la famosa afirmó que Laura no es “ratera”, pero sí toma malas decisiones y ahora está sufriendo las consecuencias de esto.

Y, aclaró que por resoluciones se refiere a que es una pésima administradora de sus finanzas y tiende a gastar en exceso ya que disfruta de los lujos.

También aseguró que sus contadores la han estafado en el pasado y que le han robado mucho dinero a lo largo de su vida.

Lo más preocupante para la amiga de Laura es que la famosa tiene depresión por todos los problemas que atraviesa y sufre ataques de ansiedad.

“Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor… ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir! pues se encuentra en absoluta depresión, esto le ha despertado una gran paranoia y sobre todo le han vuelto los ataques de ansiedad que ha padecido durante su vida”, apuntó la fuente.