CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo siente que la usan como chivo expiatorio tras recibir un doctorado Honoris Causa en el Congreso de Ciudad de México.

La conductora negó que haya sido un acto político, ya que ni siquiera conocía a los legisladores que participaron en el acto.

“Me invitaron y fui; yo no tengo contacto con nadie de Morena, del PRD, ni del PRI ni del PAN ni de nada. Me siento honrada, emocionada, casi me pongo a llorar de la emoción”.

“Veo esto y digo qué me están usando como chivo expiatorio, qué soy yo, me parece horrible”, señaló sobre el acto que desató críticas luego de publicar fotografías junto a legisladores de Morena.

Respecto a la foto con el diputado local por Cuajimalpa y Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, la conductora dijo: “no sabía quiénes eran”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aclaró que ella fue invitada para recibir este reconocimiento por sus proyectos de ayuda a las mujeres.

“Yo soy muy feliz por este homenaje, este no es mi primer doctorado, gané el doctorado por méritos propios; yo sigo haciendo labor social, hago cosas que nadie hace, porque todo mundo critica, pero nadie es capaz de ayudar a la gente ni luchar contra los feminicidios ni ver la situación de los migrantes de Tijuana (…) hay que hacer cosas por México y no tanto atacar”, señaló.

No quiere estar en la política

Además, Bozzo recordó que estuvo tres años detenida en Perú por lo que detesta la política, la cual calificó como “lo más sucio, lo más asqueroso y cochino que puede haber”, y descartó que tenga algún interés en incursionar en este ámbito.