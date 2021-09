La presentadora anunció que se dará de baja por 14 días en redes sociales mientras se soluciona su situación legal, pero antes emitió un contundente mensaje.

MÉXICO.— Laura Bozzo compartió en su cuenta de Twitter un nuevo mensaje que llamó la atención debido al dramatismo con el que fue escrito.

La peruana reapareció en redes sociales este pasado 20 de septiembre, para asegurar que se encuentra muy mal de salud por ello no ha hecho frente a la justicia. Asimismo pidió ayuda e indicó que ha perdido todo, sin embargo, estos tuits fueron borrados horas después.

Pero en otro mensaje compartido en la misma red social, afirmó que no huirá del país como se ha venido informado desde que se dio a conocer la orden de aprensión en su contra por defraudación fiscal.

En un nuevo tuit, la conductor de televisión aseguró que no dejará México "ni muerta", pero si suspenderá su cuenta oficial de Twitter un tiempo, pues quiere enfocarse en resolver su situación legal y los problemas que conlleva esto, ya que desea que esta pesadilla termine muy pronto.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️