MÉXICO.— Luego de que Araceli Gómez, mejor conocida como "Gomita", volviera a hablar acerca de las supuestas agresiones, acoso y humillaciones que vivió en "Sabadazo" por parte de Laura G y Cecilia Galliano.

Laura, ahora conductora de "Venga la alegría", aclaró la polémica que dice Gomita surgió cuando eran compañeras de trabajo.

Pide disculpas, porque está cansada de las acusaciones

En dicho programa matutino, pidió disculpas a la expayasita, incluso la invitó a ir al programa y sentarse con ella a platicar y aclarar lo sucedido, para dejarlo de una vez por todas en el pasado.

"Yo no había querido hablar después de cinco años porque no quería darle más importancia a esta situación. Pero ¿qué pasa? que cada año, cada comentario que hago, hay mucho apoyo a Gomita y me dicen: 'pero tú no te acuerdas que trataste mal a Gomita'".

Laura G explicó que lo que cuenta "Gomita" acerca de una agresión durante una hipnosis no sucedió, pues el programa era planeado.

Agregó que todo formaba parte del sketch de comedia, ya que ese tipo de humor y acciones se manejaba en el programa.

Gomita le responde a Laura al estilo Danna Paola

Después de la disculpa pública que ofreció Laura G. en el programa "Venga la Alegría"; Gomita acudió a sus redes sociales para opinar sobre las palabras de Laura.

A través de su cuenta de Instagram, Gomita compartió un video en el que muy al estilo de Danna Paola, le responde a Laura G.

En el video, Gomita comenta: "Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien para que así digas que no soy culer#$%, hoy Danna Paola entró en mí"

Danna Paola entró en mí: Gomita contraataca y explota contra Laura G pic.twitter.com/fodvYOoLk9 — Mister137 (@ElMister137) January 8, 2020

También podría interesarte: Gomita presume Ferrari en Paris; la critican fuertemente por ser rentado

Síguenos en Google Noticias