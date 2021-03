Laura Pons confronta a Arturo Macías, revelan un audio (vídeo)

Después de la acusación de la actriz Laura Pons por agresión sexual en contra de Arturo “Turry” Macías; el equipo de investigación del programa “Ventaneando” dio a conocer un audio de la conversación que sostuvo la actriz al confrontar al locutor.

En la conversación, se escucha cómo Laura enfrenta al también piloto aviador, quien niega los hechos y le agradece la confianza tras revelarle el duro episodio que vivió.

Reclamación

Al principio de la grabación, se escucha a Laura Pons reclamarle con la voz entrecortada a “Turry” Macías por agredirla, y señaló que con el paso de los años se dio cuenta de que lo sucedido fue algo malo.

“Quería verte de frente y decirte que, por qué tú, cuando yo tenía 17 años, me llevaste a un motel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que quería quitar yo de mi corazón porque con el paso de los años me di cuenta de que estaba mal”, afirmó Laura Pons.

Fue algo malo

Laura Pons le preguntó por qué entonces la llevó a un hotel, sin siquiera detenerse porque ella era menor de edad.

“Yo te dije ese día que no quería ir contigo… pero no entiendo ¿por qué me llevaste a un lugar siendo menor de edad? Me duele mucho, con el tiempo me dolió mucho porque me di cuenta de que fue algo malo”, reclama Laura Pons.

Lo niega

Pese al reclamo, el “Turry” Macías se mantuvo firme negando que lo relatado por Laura Pons haya sucedido y dando su versión de los hechos.

“A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones”, respondió Arturo “Turry” Macías.

Incapaz de algo así

Laura le pidió que aceptara que la llevó a un hotel y la tocó de manera inapropiada, por lo que “Turry” insistió en que él sería incapaz de hacer algo así, y le reitera su apoyo.