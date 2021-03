Laura Zapata, tendencia en redes: llama mentiroso a AMLO (vídeo)

Una vez más, Laura Zapata se colocó en el ojo del huracán, y no por la polémica relacionada con su abuela, sino por sus nuevos pronunciamientos en contra del actual gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de sus seguidores.

Hay que recordar que, en más de una ocasión, a través de redes sociales, Laura Zapata se manifestó en contra de AMLO y la denominada Cuarta Transformación, mostrando su desagrado y pidiendo la renuncia del presidente.

Ahora, la actriz se volvió tendencia en redes sociales, debido a su participación en el programa "La Octava", donde se le preguntó lo qué piensa acerca de la actual administración en manos del partido de Morena, del cual emana el presidente López Obrador.

#EnVivo | @fernandeznorona es naco porque es como una roña, es poco serio y estoy acostumbrada a los políticos de mayor cepa, más serios y a los políticos que se bañan, menciona la actriz @LAURAZAPATAM#ElOctágono con @HernanGomezB ▶️ https://t.co/sThKrna3SI pic.twitter.com/pXpsyGLvyL — LA OCTAVA (@laoctavadigital) March 12, 2021

Gobierno mentiroso

"No me gusta, porque es un gobierno mentiroso, porque es un gobierno que engaña, llegó para destruir, ha dilapidado nuestra fortuna".

"Es un gobierno que todo lo que toca lo deshace, por eso no me gusta. Porque es un presidente que está todo el tiempo quejándose de los que no son sus tapetes".

"Morenacos"

Durante el programa, se retomó un antiguo mensaje en Twitter de Laura Zapata en el que llamó "morenacos" a los seguidores de AMLO, entonces aclaró el porqué utiliza ese término, asegurando que no le agradan los simpatizantes del Presidente.

No piensa, insultan...

"No aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, insultan y porque en algún momento te pones como al nivel de ellos. Porque esta división de 'fifis', nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él".

Término clasista

Sin embargo, al mencionarle que el término "morenacos" podría ser señalado de clasista, Hernán Gómez Bruera, conductor del programa le preguntó si se disculparía con los seguidores de AMLO, a lo que la famosa indicó que sí, pero admitió que "le caen gordos".

Es que ellos quieren y se acomodan más con la mentira, entonces será #VaritaDeNardo 🤣🤣🤣 https://t.co/3QkZzcNmJ2 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) March 12, 2021

Villana

De la misma forma, la actriz de cine y televisión explicó que utiliza frases de sus icónicos personajes de villana y "juega con ellos", para redactar sus mensajes en redes sociales en contra del actual gobierno.

No es naco

Por otro lado, sobre lo que opina acerca de Andrés Manuel López Obrador, Laura Zapata reconoció que no es "naco", sino "mentiroso", y finalmente definió cómo considera al Presidente.

Y con ustedes... Pinocho !!! pic.twitter.com/HyKmW7TZ8u — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) March 9, 2021

No es nada tonto

"Un hombre que no es nada tonto, que luchó por llegar a dónde está y que ha hecho muchísimas cosas con 200 pesos en la bolsa, pero que ahora que llegó, no sabe para qué, ha dividido a los mexicanos, señalado a los empresarios, sacando dinero de donde puede para comprar voluntades", concluyó Laura Zapata.

