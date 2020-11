En redes sociales, los actores que interpretaran a Lavagirl y Sharkboy en su versión adulta han causado euforia y comentarios de todo tipo.

EE.UU.— Los personajes Lavagirl y Sharkboy regresarán en su versión adulta en lo que será la película 'We Can Be Heroes' bajo la dirección de Robert Rodriguez.

El nuevo filme seguirá ambientado en el universo que se mostró en 2005, pero la historia será distinta, ya que se podrá ver la familia que han formado los superhéroes e incluso la hija que tienen.

Lavagirl regresó pero Sharkboy no

Taylor Dooley, volverá a interpretar a Lavagirl, sin embargo, Taylor Lautner, quien dio vida a Sharkboy podría no serlo en esta nueva versión.

A través de las imágenes publicadas por Netflix, fanáticos de la película han señalado que el actor que aparece como Sharkboy definitivamente no es Lautner. Pero hasta ahora esto no ha sido aclarado.

Sin embargo, la plataforma de streaming también reveló que Vivien Lyra Blair será la hija de los personajes que muchos vimos en su versión infantil.

¿De qué se trata 'We Can Be Heroes'?

Contará las aventuras de los hijos de un grupo de superhéroes, llamados 'Heroics', que son secuestrados por alieníeganas.

Missy, quien aún no ha descubierto sus poderes, conoce a otros niños con quienes forma un equipo que intentará rescatar a los padres y salvar al mundo.

Robert Rodriguez señaló que esta nueva historia será una grata sorpresa para los espectadores que vieron el primer largometraje en su infancia.- Con información de Spoiler.

