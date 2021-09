Lil Uzi Vert dio a conocer que le quitaron el diamante con un valor de 24 millones de dólares.

EE.UU.— El rapero estadounidense Symere Woods, mejor conocido como Lil Uzi Vert, informó que le fue arrancado el diamante rosa que se había incrustado en la frente hace un par de meses.

En una entrevista detalló cómo le fue removida la pieza valuada en 24 millones de dólares. Asimismo dio a conocer que para poder comprar la joya que posteriormente colocó en su frente tuvo que ahorrar por cuatro años.

¿Cómo le arrancaron su diamante rosa?

En entrevista con TMZ, el cantante de 26 años contó que en una presentación para el programa "The Rolling Loud" le arrancaron el diamante rosa que desde febrero de este año llevaba en la frente. El intérprete de "The Way Life Goes" indicó que debido a la euforia se lanzó hacia la multitud y ahí fue donde se lo quitaron.

"Tuve un show en Rolling Loud y salté a la multitud y como que lo arrancaron. Me siento bien. Todavía tengo el diamante conmigo, así que me siento bien", declaró Lil Uzi Vert.

El rapero dijo al medio estadounidenses que el diamante le fue devuelto, pero que por ahora prefiere no volver a ponerlo en su frente. Sin embargo, en el orificio donde tenía la joya colocó un piercing.

Cabe destacar que Lil Uzi Vert habría llevado al extremo la moda de los raperos y famosos que han optado por incrustarse diamantes en los dientes o en otras partes del cuerpo para demostrar su éxito en la industria musical y de entretenimiento.