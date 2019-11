Le aterroriza a Elton John no vivir suficiente; piensa en sus hijos

LONDRES.- Elton John admitió que le “aterrorizaba” no vivir lo suficiente para poder ver crecer a sus dos hijos tras contraer una infección después de someterse a una cirugía por cáncer de próstata.

El artista reconoció esta situación en una entrevista con el popular programa británico de televisión de Graham Norton, que se emitirá en la cadena pública BBC el próximo día 28.

El músico, padre de dos niños, Zachary y Elijah, con su marido David Furnish, reveló previamente en su biografía “Me (Yo)” que en 2017 fue operado con éxito de un cáncer, después del cual enfermó a causa de una infección.

“Con muchísimo dolor”

En el citado espacio televisivo: “Elton John: Uncensored, Sir Elton”, el músico, de 72 años, señala que ha vivido un “annus horribilis” con problemas de salud.

Durante esa etapa, citó como ejemplo una actuación que dio en Las Vegas en la que tuvo que cantar “con muchísimo dolor”.

“Hice el concierto y yo llevaba pañales al poco tiempo de la operación. Pensaba: ‘si supieran que ahora mismo me estoy haciendo pis”, relató al programa de Norton.

Estuvo a punto de apagarse

Entre confesiones personales, recordó además el momento en que tuvo que ser llevado a toda prisa a un hospital de Londres, donde estuvo “a 24 horas de apagarse”.

“Tuve que aprender a caminar de nuevo. Estaba extremadamente enfermo”, reconoció, al tiempo que rememoró cómo en esos momentos pedía que no le “dejaran morir” porque quería “ver crecer” a sus hijos.

En tono de broma, contó que ahora queda “muy poco” de él tras la operación de próstata y su pérdida de pelo.

Preguntado por la calvicie, el famoso músico aseguró que se siente “muy contento” con el tupé que lleva: “Sí, estoy calvo. No me gusta, así que me pongo un tupé”.

Se reconciliaron en 2017

El documental incluye imágenes del programa “Top Of The Pops”, que no se han emitido en 41 años, en las que se ve a John con su excompañero y mánager John Reid acompañándolo en la guitarra durante un espectáculo de Rocketman.

El programa aborda también la complicada relación que mantuvo el cantante con su madre, Sheila, con quien se reconcilió antes de su fallecimiento en 2017.

También puedes leer: Omar Chaparro presenta un adelanto de la película de Pedro Infante

“Pensé que tenía que acercarme a mi madre. Las cosas no estaban bien pero hay que perdonar”, dijo.

Según el compositor, esta se había vuelto “más difícil hacia el final de su vida” pues “no aprobaba las uniones civiles, no aprobaba a David” y “no le gustaba nadie que fuera más cercano a mí que ella”.