"Le doy vuelta a esta porquería", afirma Alejandra Guzmán (vídeo)

La cantante Alejandra Guzmán aseguró que, tras las polémicas de los últimos meses, busca una catarsis y reinventarse en la música.

Durante su visita al programa “Venga la Alegría” dijo que encontró una manera de darle la vuelta a los problemas personales que afronta.

Aunque explícitamente no habló de su hija Frida Sofía, ni de las denuncias que ella puso a su abuelo Enrique Guzmán por abusos sexuales, Alejandra explicó que después de los delicados estados de salud y tanta polémica, prefiere componer y seguir su carrera como artista.

“Sigo escribiendo al amor y al desamor, esa es mi catarsis y de esa forma le doy vuelta, de toda esta porquería así es como le doy la vuelta”, dijo en la emisión del matutino.

También, abundó que espera tener mucho trabajo este año y continuar con los conciertos en línea.

Por otro lado, Alejandra precisó que las noticias que constantemente aparecen sobre su familia, la han hecho apagar el televisor y refugiarse en meditaciones.

“Ya no prendo la televisión, no prendo las redes, solo estoy en todo lo que me ayude. Estoy alimentando mi alma de esas cosas que necesito, porque soy una persona de luz y soy eso, energía”.