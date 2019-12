“Le falta creatividad y originalidad al reguetón”: Mane de la Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- Mane de la Parra considera que en la música urbana existen ritmos que a la mayoría de las personas les gustan, pero también hay canciones con falta de creatividad y originalidad.

“No estoy en contra del reguetón, pero creo que en este género, así como hay cosas buenas, existe una falta de creatividad en muchas canciones.

“Pienso que no es original hacer una narrativa de una escena de sexo. No me llama la atención hacer algo así, creo que hay maneras más bonitas de retratarlo y de decirlo”, declara.

Él considera que en todos los géneros y tipos de música que existen hay canciones buenas y malas, pero el urbano, a diferencia de otros, ha sido criticado por tratar temas sexuales y contra la mujer con los que él no está de acuerdo.

“Entiendo que es una moda, pero hay textos o letras donde me pregunto, ¿de verdad es esto lo único que se le ocurrió? El reguetón ha sido canibalizado por estos temas sexuales en los que no estoy de acuerdo, pero también dentro del género hay cosas buenas, no lo voy a negar”, explica.

Un dueto con Carlos Vives

El actor de la telenovela “La reina soy yoo” explica que para esta producción hizo una canción a dueto con Carlos Vives con tintes de música urbana.

“Esta canción tiene mi límite de reguetón. Es una canción de cumbia, vallenato y urbano muy al estilo de Vives, pero debo aplaudir que hay algunos cantantes de este género que, en sus canciones, tienen melodía, lírica, un ritmo que a todos nos gusta, hay música para todos”.

En el pop hay gente que no tolero

“Hay canciones que hace Balvin y me gustan mucho; unos no me gustan nada, pero eso pasa en todos lados, también en el pop hay gente que no tolero”, comenta.

De la Parra decidió dedicarse a la música y a la actuación porque, de acuerdo con él, se coloca en las circunstancias que vive el personaje de la telenovela o de la canción y así entender mejor a los demás.

“Si tú cantas una canción de amor o desamor, no necesariamente tienes que estar triste o enamorado. Lo interpretas y te pones del otro lado de la moneda”, detalla.

Mane presentará el concierto “Éxitos de los Grandes a Mi Manera” en el Teatro Centenario el 12 de diciembre. Allí interpretará canciones de José José, Joan Sebastián y Juan Gabriel, entre otros.