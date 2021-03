"Le mandan esto": las amenazas de muerte que recibió "El Costeño"

Javier Carranza “El Costeño” recibió una amenaza de muerte en su propia casa la semana pasada.

El comediante dio una entrevista a la revista TV Notas, que reprodujo Vox Populi Noticias, donde reveló que tiene ubicada a la persona que le llevó un sobre con una amenaza de muerte y a pesar de la gravedad de la situación, no teme por su seguridad.

Carta intimidatoria

“Chequé las cámaras de seguridad y vi a un señor muy extraño con un overol de plástico. Después, me puse mi cubrebocas, bajé, abrí́ y él, entregándome el sobre, me dijo. ‘Le mandan esto’. Le pregunté quien lo mandaba y solo respondió́: ‘No sé, nada más dijeron que se lo diera’”, comentó “El Costeño”.

Puede leer: Comediante es atacado en redes sociales por hacer chiste sobre AMLO

Lo persigue

Javier Carranza decidió correrlo de su casa y perseguirlo por la calle, por lo que pudo percatarse que el hombre subió a una camioneta y avanzaron rápidamente sin dejar más pistas.

“Revisando las cámaras de seguridad, vi que antes de que tocaran la puerta, la camioneta en la que se subió́ pasó frente a la casa y se estacionó más adelante”, comentó el comediante a la publicación.

No te imaginas

Tras esta situación, “El Costeño” pudo revisar el contenido del sobre y así se percató de la amenaza en su contra.

“Sí, en el sobre venía mi nombre, mi dirección completa y una hoja que dice: ‘Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que yo soy más; cuídate, porque no te imaginas ni por donde te va a llegar’. No sé de donde pueda venir, pero es algo muy pen..., no es forma de hacer las cosas”, apuntó.