MÉXICO.— Sugey Ábrego, actriz y conductora de programas de Televisa, a través de redes sociales denunció la negativa del personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de realizarle una prueba para detectar Covid-19.

Con gran enojo y frustración muestra que solo le entregaron una hoja en la que la declaraban como sospechosa de coronavirus, sin haberle realizado ninguna sola prueba.

Le negaron la prueba para saber si tiene coronavirus

Simplemente le dan un papel donde le dicen que es sospechosa

La conductora explicó que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) cesó actividades, porque una socia resultó positiva en coronavirus, pero supo que era portadora hasta que salió del país.

Entonces por prevención acudió al INER porque tenía 15 días con un cuadro de asma.

La actriz con molestia relata a detalle lo sucedido:

"Llegué a la una de la tarde y solamente que menciones que tuviste contacto con alguien (afectado) te reciben, sino te dicen 'vete con tu doctor particular' para que tú pagues. Son las cuatro y media de la tarde, he esperado casi cinco horas, sólo hay dos doctoras que entiendo estén cansadas y hartas, pero sólo le di estos síntomas y me dio este papel que dice 'sospechosa de COVID'"

"Te den una hoja sin hacerte una prueba diciendo, 'Eres sospechosa de COVID', nada más porque te duele la garganta, es una irresponsabilidad total"

"Pago mis impuestos, no tenga derecho a una prueba, es absurdo y no merecemos esto", menciona con enojo Sugey.

Asimismo, explicó que por ese diagnóstico sin comprobar ahora tendrá que estar en cuarentena y por lo tanto dejará de trabajar, porque no quiere ser una inconsciente y arriesgar a sus compañeros y sus familias.

Por último asegura que no tiene Covid-19 porque se siente bien, pero por el papel que le dieron se quedará en casa y pidió que quien no tuviera que salir se quedará en casa.- Con información de El Siglo de Torreón y Tribuna.

@SSalud_mx @RespiraINER en su protocolo no contemplan a los que indirectamente fuimos expuestos a gente del extranjero y la respuesta es váyase a su casa!!. Y así no le puedo dar certidumbre a la gente,actores ,conductores, empleados con los que trabajé sobre mi edo 😵😤 pic.twitter.com/5RrECS7CuZ — SUGEY ABREGO (@SUGEYABREGO) March 18, 2020

