LeBron James se muestra con el uniforme que usará en Space Jam 2

En un vídeo filtrado en redes sociales se pudo ver cómo lucirá el basquetbolista en la secuela de los Looney Tunes

EE.UU.— A través de redes sociales, se filtró el uniforme que LeBron James y los Looney Tunes portarán en la secuela de Space Jam.

Which Tune Squad jersey do you prefer? 🤔



(📸 via @uninterrupted) — ESPN (@espn) August 18, 2020

Un uniforme diferente al que lució Jordan

En un pequeño vídeo se pudo observar a la estrella de los Lakers de Los Ángeles portando la vestimenta para la nueva película de Warner Brothers. Cabe destacar que la prenda es diferente a la que portó Michael Jordan y compañía en la cinta de 1996.

Aquel uniforme estaba conformado por prendas en blanco y el logo estaba en el centro del uniforme. Ahora, parece estar en un costado y con tono azul.

First look at the new Tune Squad jerseys for Space Jam 2 👀



(via @uninterrupted)pic.twitter.com/nvEwzhOuCx — ESPN (@espn) August 18, 2020

Otra diferencia a resaltar es que LeBron no portará el 23 que lo ha distinguido en la preparatoria, Cavaliers y Lakers. James portará el 6, como se aprecia en el pantaloncillo, mismo que usó en el Heat de Miami y en los entrenamientos.

Space Jam 2 tiene fecha de estreno para el 16 de julio de 2021.

Lebron James Previews New TUNE SQUAD Jersey And Shorts On The Set Of Space Jam 2 👀 pic.twitter.com/At5tWyuhHz — HypeNeverDies (@HypeNeverDies) August 17, 2020

También podría interesarte: LeBron James revela más detalles de la secuela de Space Jam