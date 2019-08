Lego se suma al festejo por los 25 años de “Friends” con set de la serie

MÉXICO.— Lego se unió a la celebración del 25 aniversario del lanzamiento del primer episodio de la serie “Friends” ya que lanzará un set dedicado a esta serie noventera.

En sus redes sociales, Lego realizó un par de publicaciones anunciando el estreno y lanzamiento de los bloques con forma de “Phoebe”, “Monica”, “Rachel”, “Ross”, “Chandler” y “Joey”.

El primer video recrea el momento del intro donde están todos sentados en un sillón, el segundo clip muestra la cafetería Central Perk, lugar emblemático dentro de la serie (y un probable segundo set dedicado a Friends).

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V