Lego y Funko filtran spoilers sobre "Spider-Man: No Way Home" (fotos)

La Fase 4 de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel comenzó a todo lo que da, pues no sólo están las series de Disney+, como Loki, sino que con la eventual llegada de Spider-Man: No Way Hom, la expectativa es muy alta.

No se sabe cuándo llegará el tráiler oficial de la película, pues es algo que todos los fanáticos de Marvel esperan desde hace días.

Amazing Spider-Man & Spider-Man Trilogy Teams Join Spider-Man No Way Hom... https://t.co/O7AMLHMw0F via @YouTube — Hashim AbdusSamad 🎥 📺 🎮 📚 (@MegaWubba89) June 3, 2021

Los nuevos trajes de Spider-Man

Lo que sí es un hecho es que los sets de Lego y nuevas figuras de Funko han dado un spoiler muy grande, pues muestran los nuevos trajes de Spider-Man.

💣Gracias a los Funkos de #SpiderManNoWayHome tenemos un vistazo a los nuevos trajes de Spider-Man y Doctor Strange 🚨 pic.twitter.com/Yk3XCCEx2J — Marvel Dato (@MarvelDato) July 2, 2021

¿Qué spoilers se filtraron?

De momento no se tiene gran información acerca de lo que veremos en Spider-Man: No Way Home, hablando de la trama, pero lo que sí se conoce son los nuevos trajes de Spider-Man,

Así como la aparición de Wong, Doctor Strange, además de que el arácnido usará sus poderes en la película.

Negro con dorado, la novedad

Como se puede ver en las figuras de Funko, Spider-Man utilizará un nuevo traje negro con dorado, mismo que se especula es parte de la colección que Tony Stark le dejó a Peter Parker previo a su muerte.

De igual forma se le ve con el traje clásico pero con la variante de que en su mano y pecho tiene los símbolos de la magia de Doctor Strange, hecho que presupondría que lo ayudará a derrotar a los villanos en turno.

Personajes y villanos

Personajes como MJ, Ned, Doctor Strange, así como el regreso del Buitre, la aparición de Nick Fury, John Jonah Jameson y otros personajes ocultos, son otras cosas que se revelan en estos sets de Lego y Funko sobre Spider-Man: No Way Home.

ANUNCIADO OFICIALMENTE, NO ES UNA FILTRACIÓN:



PRIMER SET LEGO DE 'SPIDER-MAN NO WAY HOME' CON DOCTOR STRANGE Y UN NUEVO TRAJE DE SPIDER-MAN.#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/tuh833Bi61 — Geek Zone 🍿 #BlackWidow (@GeekZoneGZ) July 1, 2021

Los sets de Lego estarían ambientados en el Sanctum Santorum de Doctor Strange, donde hay que recordar que, según algunas filtraciones, el hechicero supremo se convertirá en el nuevo mentor de Spider-Man y que daría sentido a todos los spoilers al momento.

¡Figuras de los nuevos trajes de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME'! #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/6pyuA8xz0k — Geek Zone 🍿 #BlackWidow (@GeekZoneGZ) July 2, 2021

¿Cuándo saldrá el tráiler de Spider-Man: No Way Home?

Por ahora no hay fecha oficial pero algo que se rumora entre la comunidad de Marvel es que no será presentado sino hasta que la serie de Loki termine, pues ésta daría pie a algunos eventos relacionados a la película de Spider-Man: No Way Home, así como una posible conexión con lo visto en WandaVision., reprodujo mediotiempo.com.