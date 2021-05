Lele Pons presenta “A lau”, un tema sentimental con el que afianza su carrera, pues una de las muchas dichas que le ha traído esta industria es “el amor” y la madurez.

“La música me trajo el amor, eso es una cosa, pero algo que me dio la música, que no me dieron las redes sociales, fue la paciencia y entrar en el mundo tradicional”, asegura la artista.

Lele comienza a disfrutar de la vida de forma más tranquila. Ha encontrado en la música un espacio donde crecer personal y profesionalmente.